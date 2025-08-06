Больше не могли молчать: откровения чемпионок о выгорании и новой жизни

«Вроде прошло немало времени, а выходишь на лед — внутри ощущение, что ты абсолютно исчерпан. Пустой. Когда я осознала, что это происходит со мной уже столько времени, реально испугалась. Потому что вообще не понимала: а что дальше?», — рассказывала Сотникова в интервью.