Больше не могли молчать: откровения чемпионок о выгорании и новой жизни

Изнурительные тренировки, ожидания и давление окружающих часто приводят спортсменов к выгоранию. Сегодня делимся историям трех чемпионок, которые не побоялись открыто говорить о своем истощении после побед и травм. Рассказываем, как спортсменки справились с этим этапом и вновь обрели себя.
Аделина Сотникова — опустошение после триумфа в Сочи
Аделина стала первой в российском спорте чемпионкой в одиночном фигурном катании. Но получив долгожданное «золото» в 2014 году в Сочи, 17-летняя девушка почувствовала… опустошение. В интервью спортсменка признавалась: после исторической победы не могла найти мотивацию идти дальше и даже хотела уйти из спорта.
«Вроде прошло немало времени, а выходишь на лед — внутри ощущение, что ты абсолютно исчерпан. Пустой. Когда я осознала, что это происходит со мной уже столько времени, реально испугалась. Потому что вообще не понимала: а что дальше?», — рассказывала Сотникова в интервью.
Понять, насколько спорт важен в ее жизни девушке помогла травма позвоночника. Но, к сожалению, она же привела к уходу из большого спорта: в 2020 году Аделина завершила свою карьеру. Однако Сотникова не пропала из медиапространства и начала участвовать в ледовых шоу, создала свою школу фигурного катания и открыла салон красоты.
Евгения Медведева — травма, выгорание и новое «я»
Еще одна фигуристка, которая завершила карьеру, но нашла себя «на экране» — Евгения Медведева. Ее карьера была очень яркой: но фигуристка признавалась, что сохранять мотивацию с каждым годом становилось все труднее. Девушке непросто далась смена тренера и переезд в Торонто.
«Выгорание в современном мире распространенная проблема, — цитирует девушку портал “А теперь внимание”. — Потому что в том же 19 веке у человека было меньше задач и не было гаджетов, а сейчас мы стали слишком многозадачным».
Медведева посоветовала всем, кто столкнулся с потерей себя найти своего психолога, принять свою усталость и дать себе отдохнуть. После завершения карьеры, Евгения стала ведущей, а еще она остается фигуристкой, участвуя в ледовых шоу.
Анна Вяхирева — едва не ушла из гандбола
Суперзвезда мирового гандбола в какой-то момент мысленно распрощалась с любимым видом спорта. Анна рассказывала, что столкнулась с апатией, чувствовала хроническую усталость, желание плакать и постоянные перепады настроения. В интервью спортсменка признавалась, что ей хотелось заниматься еще чем-то, кроме гандбола, взять паузу, но такой возможности не было. Девушка говорит: просто терпела, как делают многие спортсмены.
«У нас не принято ни на что жаловаться — просто работаем и работаем. И даже в тяжелые моменты далеко не все решаются сказать: с меня хватит, мне нужно отдохнуть», — цитирует девушку Sports.ru.
В таком состоянии Анна находилась полтора года. Девушка начала работать с психологом и взяла паузу после олимпиады. Гандболистке удалось вернуться в большой спорт, сегодня она выступает за французский клуб «Брест Бретань».
Признание проблемы — уже большой шаг к успеху. Психологическая нагрузка спортсменов очень высока: и их умение начать все сначала вдохновляет.