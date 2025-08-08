Рестораны без вреда для фигуры: как питаться вне дома и не поправиться

Не голодайте перед выходом — это только провоцирует переедание. Лучше перекусите за пару часов до события: греческий йогурт, 5−7 орехов, что-то из фруктов, но не слишком сладкое. Так вы придете на мероприятие с чувством легкого голода, а не с обостренным аппетитом. Планирование — не про ограничения, а про контроль.