Рестораны без вреда для фигуры: как питаться вне дома и не поправиться

На праздниках и в ресторанах можно наслаждаться едой, не рискуя потерять форму. Главное — знать простые правила, которые помогут не сорваться.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Здоровый ужин в ресторане
Рассказываем, как сходить в ресторан и не потерять форму.Источник: Freepik

Многие считают, что вне дома контроль над питанием теряется. Это миф. Даже в шумном ресторане или на банкете вы полностью управляете своим выбором. Достаточно пары проверенных стратегий — и вы будете чувствовать себя легко и уверенно, несмотря на обилие вкусных соблазнов вокруг. В этой статье делимся лайфхаками, которые реально работают.

Планируйте заранее — это ваш главный козырь

Здоровый перекус перед походом в ресторан
Легкий перекус за пару часов до мероприятия поможет контролировать аппетит и избежать переедания.Источник: Freepik

Перед любым мероприятием потратьте пять минут на планирование. Если знаете, что вечером ужин в ресторане, увеличьте долю белка и овощей, сократите тяжелые углеводы в течение дня.

Не голодайте перед выходом — это только провоцирует переедание. Лучше перекусите за пару часов до события: греческий йогурт, 5−7 орехов, что-то из фруктов, но не слишком сладкое. Так вы придете на мероприятие с чувством легкого голода, а не с обостренным аппетитом. Планирование — не про ограничения, а про контроль.

Изучите меню до прихода в ресторан

Девушка в ресторане, изучив меню заранее
Загляните в меню заранее и старайтесь избегать всего «жареного» и «хрустящего».Источник: Freepik

Большинство современных заведений публикуют меню онлайн. Используйте это. Зайдите заранее и отметьте для себя 2−3 подходящих блюда. Ищите варианты с грилем, запеканием, паровой обработкой. Избегайте слов вроде «жареный», «сметанный», «хрустящий», «в тесте» — они почти всегда означают лишние калории.

Обращайте внимание на состав: чем короче список ингредиентов — тем лучше. Если в чем-то не уверены — не бойтесь уточнить у официанта, как именно готовится блюдо и из чего состоит.

Не пренебрегайте закусками

Полезные закуски на столе
В качестве закусок выбирайте овощи, морепродукты и хумус, а от чипсов и соусов лучше отказаться.Источник: Freepik

Закуски — не враг. Многие из них могут быть полезными и даже помочь вам контролировать свой аппетит. Выбирайте: свежие овощи, маринованные грибы (в умеренном количестве), морепродукты, твердый сыр в небольшом количестве.

Избегайте хрустящих палочек, картофельных чипсов и жирных соусов. Хороший вариант — тарелка с овощами и хумусом. Она насыщает, но не перегружает организм. Главное — не ешьте механически, глядя в телефон. Наслаждайтесь каждым кусочком.

Основное блюдо: как выбрать без ошибок

Лососевый стейк в качестве здорового основного блюда
Белок + овощи = идеальный дуэт в ресторане: сытно, полезно и без лишних калорий.Источник: Freepik

Самый важный выбор — основное блюдо. Ориентируйтесь на белки: курица без кожи, индейка, рыба, морепродукты. Отличный вариант — стейк из говядины или лосося.

В качестве гарнира можно выбрать овощи на гриле, тушеную капусту, брокколи или салат с оливковым маслом. Картофель фри, рис и макароны — не лучшие спутники. Ну если уж очень хочется — берите порцию на двоих. Не забывайте: размер порции в ресторанах часто в 2−3 раза больше нормы.

Что насчет хлеба и соусов

Хлебная корзина и жирные соусы в соусницах
Откажитесь от хлебной корзины и жирных соусов — контроль над добавками начинается с малого, но решает многое.Источник: Freepik

Попросите не ставить хлебную корзину рядом с вами, лучше положите себе один кусочек на свою тарелку, если уж очень хочется. Старайтесь выбирать черный или цельнозерновой.

Майонез, сливочные соусы, кетчуп — все это калорийные добавки. Поэтому отдавайте предпочтение лимонному соку или оливковому маслу. Если соус подают к блюду — попросите его отдельно и используйте в минимальном количестве.

Десерт: наслаждайтесь, но не обманывайте себя

Десерт в посуде на высокой ножке
В качестве десерта выбирайте то, что хочется именно вам: лучше один кусочек с осознанным удовольствием, чем три порции на автомате.Источник: Freepik

Вы имеете право на десерт. Главное — подойти к этому осознанно. Выберите то, что действительно хотите. Лучше один кусочек шоколадного торта, чем три разных, съеденных просто из любопытства или за компанию.

Ешьте медленно, с удовольствием. Можно предложить разделить десерт с другом — так и веселее, и легче. Альтернатива: фруктовый микс, йогурт со свежими ягодами, сорбет. Они не менее вкусные, но гораздо легче.

Если вы съели чуть больше, чем планировали — это не катастрофа

Друзья сидят за ужином в ресторане
Один ужин не сможет свести все ваши усилия на нет. Возвращайтесь к привычному ритму без голодовок, и тело само восстановится.Источник: Freepik

Не начинайте голодать на следующий день или изнурять себя тренировками. Так вы только нарушите метаболизм. Просто вернитесь к привычному режиму: легкий завтрак, активность, достаточное питье.

Организм быстро восстановится, если вы ведете здоровый образ жизни в целом. Главное — не зацикливаться. Один ужин не испортит фигуру, как и один хороший ужин не сделает ее.

Питание на мероприятиях и в ресторанах не должно становиться ловушкой для вашей фигуры. Следуя этим простым советам, вы сможете насладиться застольем, не рискуя набрать вес. Берегите себя и получайте удовольствие от каждой встречи!