Тест Купера: простой способ узнать уровень выносливости

«Высокоинтенсивная работа с чередованием прыжков и упражнений в положении лежа может спровоцировать резкое повышение артериального давления. У некоторых людей это может вызвать головокружение или обморок. Особенно опасна такая нагрузка для тех, у кого есть скрытые или диагностированные проблемы с сердцем и сосудами. Если во время выполнения комплекса внезапно возникает боль в области сердца или за грудиной, это однозначный сигнал немедленно прекратить тренировку и обратиться за медицинской помощью».