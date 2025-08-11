5 скрытых мыслей, которые убивают вашу мотивацию к спорту

Все начинается с желания: похудеть, стать сильнее, почувствовать себя лучше. Вы покупаете спортивную форму, ставите будильник на шесть утра, загружаете приложения для тренировок. Но через пару дней что-то сбивает вас с курса. Не лень, не нехватка времени — а мысли, которые вы даже не замечаете. Они живут в голове, маскируются под здравый смысл и постепенно убивают желание хоть что-то делать. В этой статье поговорим о пяти скрытых установках, которые мешают вам регулярно заниматься спортом. Узнав их, вы сможете перехитрить свой внутренний голос и вернуть контроль над мотивацией.