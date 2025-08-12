Как добавить спорт в расписание: простые лайфхаки для самых занятых

Ведь движение несет в себе не только физическую пользу, но и помогает снимать стресс, улучшать кровообращение и повышать общий тонус. Важно помнить, что каждое ваше действие — это вклад в здоровье, даже если оно кажется незначительным на первый взгляд. Даже 3−5 минут активности в день дают эффект, если делать это регулярно. Не ждите «свободного времени». Вместо этого встраивайте движение в то, что вы и так делаете.