Как Меган Фокс держит себя в форме: 3 секрета ее идеальной фигуры

Три ключевых правила: йога, круговые тренировки и здоровое питание делают Меган Фокс примером для тех, кто стремится к красоте вне возраста. Активный образ жизни и забота о здоровье помогают звезде уже долгие годы выглядеть безупречно. Если вы хотите добиться таких же результатов, начните с выбора удобных видов физической активности, сочетайте их с регулярными тренировками на все группы мышц и старайтесь включить в рацион полезные продукты. Красота — это отражение внутреннего равновесия и заботы о себе. Меган Фокс — яркое подтверждение этого правила.