PAL х Спорт Mail: старт большого рыболовного сезона

Редакция будет следить за ключевыми событиями PAL, публиковать материалы о спортсменах и технике, разбирать тактику туров и показывать самые яркие моменты турнира. Для читателей это значит: оперативные новости, лонгриды, интервью и удобный доступ к контенту в одном окне.
Pro Anglers League (PAL) — это самый престижный и зрелищный профессиональный турнир по ловле рыбы на спиннинг в стране, который привлекает лучших рыболовов-спортсменов России и других государств. PAL быстро вырос в масштабное событие с высоким уровнем организации и большим призовым фондом, который сейчас составляет около 20 миллионов рублей. Состав участников формируется из 15 лучших по рейтингу прошлого сезона и пяти путёвок из открытых квалификаций. Такой подход поддерживает высокий уровень конкуренции и открывает путь новым звёздам. Pro Anglers League продолжает развиваться, объединяя профессионалов и любителей рыбалки в честной и азартной борьбе за трофеи и титул Лучших Рыболовов Года.
PAL — это строгий регламент и чистая спортивная интрига. Турнир проводится по принципу «No Kill»: в зачёт принимается только живая рыба с обязательным бережным обращением и возвратом в водоём живой. Это способствует сохранению экосистемы и устойчивому развитию рыболовного спорта. Формат туров добавляет тактики: Pike Day (зачёт только щуки), Zander Day (только судака) и Mix Day, где к зачету принимается практически вся хищная рыба. В каждом туре экипаж может предъявить максимум 5 трофеев, поэтому решают скорость принятия решений, чтение акватории и командная сыгранность.
Техника — на высшем уровне. На воду выходят лодки длинной до 7 метров и мощностью моторов до 250 л.с., способные развивать скорость на воде свыше 100км/ч. Наблюдать за спортсменами можно в рамках прямой трансляции с помощью камер, находящихся в лодках. Это повышает прозрачность судейства, а зрителям даёт эффект присутствия — вы видите ключевые решения спортсменов прямо «с воды».
Календарь сезона включает два этапа по три тура каждый. Ближайший —
Совместно со Спорт Mail мы покажем PAL «изнутри»: познакомим с экипажами, объясним выбор приманок и точек, расскажем о технических нюансах катеров, электроники и навигации. Следите за анонсами и специальными рубриками — впереди большой сезон, новые рекорды и та самая смесь скорости, инженерии и мастерства, за которую болельщики любят Pro Anglers League.