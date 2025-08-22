PAL х Спорт Mail: старт большого рыболовного сезона

Pro Anglers League (PAL) — это самый престижный и зрелищный профессиональный турнир по ловле рыбы на спиннинг в стране, который привлекает лучших рыболовов-спортсменов России и других государств. PAL быстро вырос в масштабное событие с высоким уровнем организации и большим призовым фондом, который сейчас составляет около 20 миллионов рублей. Состав участников формируется из 15 лучших по рейтингу прошлого сезона и пяти путёвок из открытых квалификаций. Такой подход поддерживает высокий уровень конкуренции и открывает путь новым звёздам. Pro Anglers League продолжает развиваться, объединяя профессионалов и любителей рыбалки в честной и азартной борьбе за трофеи и титул Лучших Рыболовов Года.