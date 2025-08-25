Первый тур четырнадцатого сезона Pro Anglers League (PAL) — Pike Day

Местом баталий стала могущая Кама, а именно её участок в Пермском крае. Эти места не слишком известны большинству рыболовов-спортсменов, что сразу же превратило соревнование в настоящий вызов. Главный вопрос дня: удалось ли экипажам найти подход к системным поимкам пятнистой хищницы в незнакомых водах?
Стоит отметить, что ловля трофейной щуки в Пермском крае — задача сама по себе нетривиальная. Хищница здесь капризна, непредсказуема и сильно зависит от погодных факторов и уровня воды. Для спортсменов PAL это станет дополнительным испытанием: привычные схемы поиска и ловли, работающие на других водоёмах, могут не сработать. Ключом к успеху в таких условиях становились не только скорость и техника, но и умение быстро анализировать акваторию, находить уникальные точки и подбирать ключи к местной щуке.
Pro Anglers League (PAL) — главный турнир по ловле хищной рыбы спиннингом с лодок, который проходит уже в 14 лет. В основной сетке выступают 20 экипажей по два спортсмена. Состав формируется из 15 лучших по рейтингу прошлого сезона и пяти путёвок из открытых квалификаций. Такой подход поддерживает высокий уровень конкуренции и открывает путь новым звёздам.
PAL — это строгий регламент и чистая спортивная интрига. Турнир проводится по принципу «No Kill»: в зачёт принимается только живая рыба с обязательным бережным обращением и возвратом в водоём. Это способствует сохранению экосистемы и устойчивому развитию рыболовного спорта. Формат туров добавляет тактики: Pike Day (зачёт только щуки), Zander Day (только судака) и Mix Day, где к зачету принимается практически вся хищная рыба. В каждом туре экипаж может предъявить максимум 5 трофеев, поэтому решают скорость принятия решений, чтение акватории и командная сыгранность.