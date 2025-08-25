Первый тур четырнадцатого сезона Pro Anglers League (PAL) — Pike Day

Стоит отметить, что ловля трофейной щуки в Пермском крае — задача сама по себе нетривиальная. Хищница здесь капризна, непредсказуема и сильно зависит от погодных факторов и уровня воды. Для спортсменов PAL это станет дополнительным испытанием: привычные схемы поиска и ловли, работающие на других водоёмах, могут не сработать. Ключом к успеху в таких условиях становились не только скорость и техника, но и умение быстро анализировать акваторию, находить уникальные точки и подбирать ключи к местной щуке.