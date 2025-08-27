Второй тур четырнадцатого сезона Pro Anglers League (PAL) — Zander Day

Если первый день был проверкой на умение находить щуку, то второй превратился в настоящую охоту за клыкастым хищником. Многие спортсмены ещё на тренировках хвастались поимками крупных экземпляров, и все ждали, кому удастся повторить успех в условиях жёсткой конкуренции, а кому не повезёт.
Итоги первого тура обозначили лидеров:
1 место — Арестов / Словецкий (25650 гр)
2 место — Мычко / Юрганов (23870 гр)
3 место — Русяев / Диденко (23110 гр).
Однако не все фавориты сезона 2024 года блеснули результатом в щучьем дне, что позволило другим экипажам подняться на верхние строчки. Это гарантировало дополнительную интригу в судачий день: одни будут стремиться закрепить успех, другие — взять реванш.
Особенностью второго тура станет то, что спортсменам все еще разрешается использовать LiveScope — технологию живого сканирования, которая кардинально меняет подход к поиску рыбы. Это добавит азарта и надежд: все экипажи единогласно отмечают, что судак в акватории есть, и возлагают на него большие тактические надежды. Вопрос будет лишь в том, кому удастся соблазнить трофейные экземпляры, которые решают исход всего тура. Ждать ли рекордов по судаку? Сказать трудно, но наблюдать за борьбой — однозначно интересно!
Что такое Pro Anglers League (PAL)?
Pro Anglers League (PAL) — главный турнир по ловле хищной рыбы спиннингом с лодок, который проходит уже в 14 лет. В основной сетке выступают 20 экипажей по два спортсмена. Состав формируется из 15 лучших по рейтингу прошлого сезона и пяти путёвок из открытых квалификаций. Такой подход поддерживает высокий уровень конкуренции и открывает путь новым звёздам.
PAL — это строгий регламент и чистая спортивная интрига. Турнир проводится по принципу «No Kill»: в зачёт принимается только живая рыба с обязательным бережным обращением и возвратом в водоём. Это способствует сохранению экосистемы и устойчивому развитию рыболовного спорта. Формат туров добавляет тактики: Pike Day (зачёт только щуки), Zander Day (только судака) и Mix Day, где к зачету принимается практически вся хищная рыба. В каждом туре экипаж может предъявить максимум 5 трофеев, поэтому решают скорость принятия решений, чтение акватории и командная сыгранность.