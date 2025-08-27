Второй тур четырнадцатого сезона Pro Anglers League (PAL) — Zander Day

Однако не все фавориты сезона 2024 года блеснули результатом в щучьем дне, что позволило другим экипажам подняться на верхние строчки. Это гарантировало дополнительную интригу в судачий день: одни будут стремиться закрепить успех, другие — взять реванш.

Особенностью второго тура станет то, что спортсменам все еще разрешается использовать LiveScope — технологию живого сканирования, которая кардинально меняет подход к поиску рыбы. Это добавит азарта и надежд: все экипажи единогласно отмечают, что судак в акватории есть, и возлагают на него большие тактические надежды. Вопрос будет лишь в том, кому удастся соблазнить трофейные экземпляры, которые решают исход всего тура. Ждать ли рекордов по судаку? Сказать трудно, но наблюдать за борьбой — однозначно интересно!