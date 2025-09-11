Как выбрать термобелье для охоты: ключевые критерии, простые советы и рекомендации

Выбор правильного термобелья — одна из главных задач для зимней или межсезонной охоты. Некачественный комплект может стать причиной переохлаждения, натираний и общего дискомфорта. Правильно подобранное термобелье не только сохраняет тепло, но и помогает активно двигаться, не перегреваясь и не потея. Разберемся, какие виды существуют и на что обращать внимание при покупке.