Поздние тренировки и питание: 5 лайфхаков, чтобы не навредить фигуре и сну

Поздние тренировки помогают встроить спорт в насыщенный день, но часто вызывают сомнения: можно ли есть на ночь и не мешает ли это восстановлению.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Девушка режет фрукты на ужин после поздней тренировки
Ужин после поздней тренировки должен быть легким и питательнымИсточник: Freepik

Тренироваться вечером — обычная практика для тех, кто совмещает спорт с плотным рабочим графиком. Но после позднего зала возникает главный вопрос: как питаться, чтобы не перегрузить желудок, не нарушить сон и при этом восстановить силы. Спортивные нутрициологи отмечают, что вечерний рацион требует чуть больше продуманности: он должен давать энергию для тренировки и помогать мышцам восстанавливаться после, но при этом оставаться легким. Как это сделать — расскажем в статье.

Роль ужина перед тренировкой

Тост с яйцом пашот и авокадо на ужин перед тренировкой
Ужин перед залом должен давать энергию, но не перегружать желудокИсточник: Freepik.com

Если тренировка намечена на вечер, важно поесть за 1,5−2 часа до выхода в зал. К этому времени запас энергии в организме уже почти исчерпан, и без ужина не будет сил полноценно тренироваться. При этом еда должна быть легкой: слишком тяжелый ужин замедлит работу пищеварения и спровоцирует упадок сил.

Идеальный состав такого ужина — медленные углеводы + умеренное количество белка + немного полезных жиров. Например:

  • паста из цельнозерновой муки с овощами и сыром;
  • бурый рис с куриной грудкой и брокколи;
  • тост с яйцом пашот и авокадо;
  • омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба.

Порцию лучше держать в пределах 300−400 ккал, чтобы не вызвать тяжести. За 30−40 минут до тренировки можно добавить легкий перекус — банан или сухофрукты: это даст быстрые углеводы и не перегрузит желудок. Такой подход помогает прийти в зал с достаточным запасом энергии и без ощущения переедания.

Что есть после тренировки без вреда для фигуры

Омлет с овощами и хлебом на ужин после тренировки
Вечерний прием пищи после зала должен восстанавливать, а не перегружатьИсточник: Freepik.com

После тренировки организму нужно закрыть так называемое «белково-углеводное окно» — пополнить запасы энергии и дать материал для восстановления мышц. Если этого не сделать, мышцы дольше восстанавливаются, а ощущение усталости может сохраняться до следующего дня. Главное — не тянуть с приемом пищи: по словам спортивных нутрициологов, лучше всего поесть в течение 30−60 минут после тренировки.

Подойдут легкие блюда с сочетанием быстрых углеводов и легкоусвояемого белка, например:

  • запеченная рыба с картофельным пюре и овощами;
  • куриная грудка с киноа и шпинатом;
  • протеиновый коктейль с бананом и горстью орехов;
  • творог с ягодами и ложкой меда;
  • омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба.

Если тренировка была особенно интенсивной, можно добавить немного сложных углеводов (рис, паста, булгур), но оставить общую порцию в пределах 350−450 ккал, чтобы не перегрузить пищеварение перед сном.

Как избежать переедания на ночь

Белковые продукты, в том числе творог и яйца, помогают избежать переедания на ночь
Вечерний голод после тренировки можно обуздать с помощью балансаИсточник: https://ru.freepik.com

Поздние тренировки часто усиливают аппетит: после нагрузки организм требует восполнить энергию, и появляется соблазн съесть слишком много. Диетологи объясняют, что это связано с падением уровня глюкозы в крови и выбросом гормона грелина — он усиливает чувство голода. Чтобы избежать переедания, важно не приходить в зал на голодный желудок и заранее планировать вечерний рацион.

Хорошо помогает принцип БЖУ-баланса:

  • добавить белок (курица, яйца, творог, йогурт) — он дает сытость;
  • включить немного медленных углеводов (цельнозерновой хлеб, крупы, овощи) — они стабилизируют уровень сахара в крови;
  • не забывать о полезных жирах (авокадо, орехи, оливковое масло) — они продлевают ощущение насыщения.

Также стоит есть медленно и без отвлечений: мозгу нужно около 15−20 минут, чтобы получить сигнал о сытости.

Влияние вечерних тренировок на сон

Травяной чай после тренировки ускоряет засыпание
Грамотно подобранный ужин помогает быстрее уснуть после залаИсточник: Freepik.com

После интенсивной тренировки уровень адреналина и кортизола в крови остается повышенным, из-за чего сложно расслабиться и быстро заснуть. Диетологи отмечают, что на качество сна влияет не только время тренировки, но и то, чем заканчивается день. Тяжелая еда усиливает нагрузку на пищеварение и мешает телу переключиться в режим восстановления.

Поэтому ужин после зала должен быть легким и теплым. Горячие напитки вроде травяного чая помогают снизить возбуждение нервной системы и ускоряют засыпание. А вот кофеин и сладости на ночь лучше исключить: они повышают уровень сахара в крови и продлевают бодрствование.

Примеры легких вечерних перекусов

Хумус в качестве вечернего перекуса
Легкие перекусы помогают восстановиться без тяжести перед сномИсточник: Freepik.com

Если после тренировки нет чувства сильного голода, полноценный ужин можно заменить небольшим перекусом. Он должен содержать белок для восстановления мышц и немного углеводов, чтобы восполнить запасы энергии. Такой вариант особенно удобен, если тренировка заканчивается поздно — ближе к 22−23 часам.

Идеи перекусов:

  • запеченное яблоко с корицей и ложкой творожного крема;
  • хумус с огурцами и морковными палочками;
  • рисовые хлебцы с нежирным сыром и зеленью;
  • яйцо вкрутую и пара ломтиков авокадо;
  • коктейль на растительном молоке с ягодами и овсяными хлопьями.

Поздние тренировки не мешают восстановлению и не приводят к набору веса, если грамотно выстроить питание. Легкий ужин до зала, сбалансированный прием пищи после и продуманные перекусы помогают поддерживать энергию, не перегружая пищеварение и сон. Такой подход превращает вечерний спорт из источника стресса в привычный и комфортный элемент дня.