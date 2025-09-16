Поздние тренировки и питание: 5 лайфхаков, чтобы не навредить фигуре и сну

Тренироваться вечером — обычная практика для тех, кто совмещает спорт с плотным рабочим графиком. Но после позднего зала возникает главный вопрос: как питаться, чтобы не перегрузить желудок, не нарушить сон и при этом восстановить силы. Спортивные нутрициологи отмечают, что вечерний рацион требует чуть больше продуманности: он должен давать энергию для тренировки и помогать мышцам восстанавливаться после, но при этом оставаться легким. Как это сделать — расскажем в статье.