Как звезды держат форму без диет: 4 принципа интуитивного питания

В последние годы все больше людей отказываются от строгих правил и выбирают интуитивное питание — систему, которая учит прислушиваться к телу и есть без чувства вины. Оно помогает вернуть естественные сигналы голода и насыщения, снизить тревожность и перестать заедать стресс, а вместе с этим — стабилизировать вес без подсчета калорий и жестких ограничений. Именно поэтому все чаще к нему переходят и диетологи, и звезды, уставшие от гонки за идеальным телом.