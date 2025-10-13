Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи участников, новые дисциплины и финал в Лужниках на Спартакиаде «Моспром» 2025

В этом году Спартакиада «Моспром» 2025 объединила свыше 8,5 тысячи спортсменов — сотрудников столичных промышленных организаций, а также студентов ВУЗов и колледжей.

10

За семь лет Спартакиада собрала более 36 тысяч участников и стала важной частью корпоративной культуры московских предприятий.

С июля по сентябрь команды состязались в 14 дисциплинах: бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол (3×3), волейбол, настольный и падел-теннис, хоккей, футбол, киберспорт, картинг, дартс, шахматы и бадминтон.

Только в футбольных матчах приняли участие 1427 игроков, а в новых дисциплинах — картинге и киберспорте — 439 и 575 соответственно.

Финал Спартакиады собрал свыше 1,5 тысячи спортсменов и более 200 команд. Для них это были не только месяцы напряженных тренировок и игр, но и возможность обрести новых друзей и деловых партнеров, укрепить командный дух и доказать, что энергия спорта способна объединять и вести к новым вершинам.

erid: 2VtzqxHH7YS

ООО «СЕЙЗЛ ПОИНТ ГРУПП»
ИНН 9704013972