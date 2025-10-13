Тысячи участников, новые дисциплины и финал в Лужниках на Спартакиаде «Моспром» 2025

Финал Спартакиады собрал свыше 1,5 тысячи спортсменов и более 200 команд. Для них это были не только месяцы напряженных тренировок и игр, но и возможность обрести новых друзей и деловых партнеров, укрепить командный дух и доказать, что энергия спорта способна объединять и вести к новым вершинам.