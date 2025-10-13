Тысячи участников, новые дисциплины и финал в Лужниках на Спартакиаде «Моспром» 2025

За семь лет Спартакиада собрала более 36 тысяч участников и стала важной частью корпоративной культуры московских предприятий.
С июля по сентябрь команды состязались в 14 дисциплинах: бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол (3×3), волейбол, настольный и падел-теннис, хоккей, футбол, киберспорт, картинг, дартс, шахматы и бадминтон.
Только в футбольных матчах приняли участие 1427 игроков, а в новых дисциплинах — картинге и киберспорте — 439 и 575 соответственно.
Финал Спартакиады собрал свыше 1,5 тысячи спортсменов и более 200 команд. Для них это были не только месяцы напряженных тренировок и игр, но и возможность обрести новых друзей и деловых партнеров, укрепить командный дух и доказать, что энергия спорта способна объединять и вести к новым вершинам.
