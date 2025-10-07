Ричмонд
Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя: видео

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, открыл в республике спортивный комплекс.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

17-летний Адам Кадыров открыл в республике спорткомплекс имени себя. Событие попало на видео, ролик опубликовал глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов.

На данных кадрах Адам Кадыров в сопровождении подчиненных перерезает ленточку на входе в комплекс «Dustum». Кроме того, в ролике демонстрируется, как выглядят новые спортивные залы и инвентарь для тренировок.

Глава Надтеречного района отметил, что на церемонии присутствовали министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и основатель проекта, чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Хасанов подчеркнул, что спорткомплекс имени Адама Кадырова оснащен «по последнему слову техники». «Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района», — написал он в посте.

До этого журналисты обратили внимание на то, что на бронежилете Адама Кадырова указан его позывной — «Дустум». По словам Рамзана Кадырова, в юности ему тоже присвоили этот позывной. «Дустум» в переводе означает «друзья».

