Нейрогимнастика: простые движения для развития внимания и памяти

Она сочетает движение и внимание: упражнения нейрогимнастики активируют работу полушарий, улучшают память, координацию и стрессоустойчивость. Такие занятия полезны и детям, и взрослым — их используют педагоги, психологи и специалисты по когнитивному развитию. В статье расскажем, что такое нейрогимнастика, в чем ее польза и какие упражнения подойдут каждому.