Армстронг, Вудс, Канело: скандалы, за которые они заплатили миллионы долларов

В конце 1990-х Армстронг пережил рак, вернулся в спорт и стал национальным героем США. Его семь побед на «Тур де Франс» (1999−2005) сделали его символом мужества и брендом — под его именем продавали все: от велосипедов до браслетов. Но в 2012 году расследование Американского антидопингового агентства (USADA) доказало, что он долгие годы использовал запрещенные препараты и участвовал в системе командного допинга.