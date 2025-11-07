Что стало с Линдси Вонн — самой титулованной горнолыжницей США

В 2013 году, на чемпионате мира в Шладминге, она снова упала — на этот раз порвала передние крестообразные связки и повредила колено. Операция, месяцы реабилитации и возвращение — только чтобы через год снова травмироваться на том же колене. Врачи настоятельно советовали завершить карьеру, но Вонн отказалась: уже в 2015 году она вернулась и выиграла Кубок мира, доказав, что все еще может соревноваться на высшем уровне.