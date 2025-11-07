Что стало с Линдси Вонн — самой титулованной горнолыжницей США

Линдси Вонн — самая титулованная горнолыжница в истории США. На ее счету 82 победы на этапах Кубка мира, золото Олимпиады-2010 и четыре общих Кубка мира — рекорд, которого до нее не достигала ни одна американка. Но за блестящей статистикой — десятки травм, переломы и операции, после которых она снова вставала на лыжи. Ее история — не только о спорте, но и о выносливости, которая сделала Вонн примером для нового поколения спортсменок.
Как Вонн стала символом горнолыжного спорта
Линдси родилась в 1984 году в Сент-Поле, штат Миннесота, в семье, где спорт был частью жизни: ее отец, бывший горнолыжник, первым поставил дочь на лыжи. Уже в два года она уверенно стояла на склоне, а в девять начала тренироваться по профессиональной программе. Наставником Линдси стал известный тренер Эрич Сайлдер, под руководством которого она быстро перешла от детских соревнований к национальным.
В 17 лет Вонн впервые выступила на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити — и сразу попала в десятку лучших. К 25 годам она стала главной звездой женского горнолыжного спорта: мощная техника, высокая скорость и почти безошибочное чувство трассы приносили ей победу за победой. Вонн сравнивали с мужчинами — по силе, скорости и количеству трофеев.
Падения, травмы и возвращения
Карьеру Линдси Вонн можно описать как череду побед и операций. Первую серьезную травму она получила еще в 2006 году на Олимпиаде в Турине — на скорости около 100 км/ч Вонн потеряла контроль и врезалась в ограждение. Ей тогда было всего 21, но через два дня после падения она уже вышла на старт и финишировала восьмой. Этот поступок сделал ее символом невероятной силы воли.
В 2013 году, на чемпионате мира в Шладминге, она снова упала — на этот раз порвала передние крестообразные связки и повредила колено. Операция, месяцы реабилитации и возвращение — только чтобы через год снова травмироваться на том же колене. Врачи настоятельно советовали завершить карьеру, но Вонн отказалась: уже в 2015 году она вернулась и выиграла Кубок мира, доказав, что все еще может соревноваться на высшем уровне.
Последние годы карьеры были постоянной борьбой с болью: по ее словам, перед стартами она принимала обезболивающие просто чтобы надеть ботинки. Когда в 2019 году Линдси объявила о завершении карьеры, ей было 34 — и за плечами более 10 переломов, 14 операций и почти два десятка побед, одержанных через боль.
Личная жизнь и внимание СМИ
Линдси Вонн не раз оказывалась в центре внимания из-за отношений. В 2007 году она вышла замуж за своего тренера Томаса Вонна — он сопровождал ее на старте карьеры и помогал прийти к первым победам в Кубке мира. После шести лет брака пара рассталась, но сохранила уважительные отношения.
Спустя несколько лет Линдси начала встречаться с Тайгером Вудсом — их роман стал одной из самых обсуждаемых историй в спорте. Пара познакомилась на благотворительном мероприятии в 2013 году и долгое время казалась идеальной, однако из-за постоянного давления прессы и несовпадения графиков они расстались в 2015-м.
Позже Вонн обручилась с канадским хоккеистом Пи Кеем Суббаном. Они объявили о помолвке в 2019 году, но в конце 2020-го решили расстаться, подчеркнув, что остались друзьями. Сейчас, по данным западных СМИ, Линдси встречается с колумбийским бизнесменом Диего Осорио — они рассказали про отношения в мае 2023 года.
Вонн сейчас 39 лет, и, по ее словам, она впервые чувствует себя «внутренне спокойной». После многих лет под прицелом камер Линдси научилась разделять личное и публичное, уделяя внимание не только спорту, но и жизни вне него.
Чем занимается сейчас
После завершения карьеры в 2019 году Линдси Вонн не исчезла из публичного поля. Она запустила благотворительный фонд, который поддерживает девочек и молодых спортсменок, помогая им получать образование и заниматься спортом. В рамках программы фонд ежегодно проводит летние спортивные лагеря и выдает гранты на обучение.
Вонн также стала автором книги «Strong Is the New Beautiful», где рассказала о тренировках, питании и отношении к телу без давления идеалов. Ее документальный фильм «Lindsey Vonn: The Final Season» (2019) показал, как спортсменка проходила через травмы и внутреннюю борьбу в последние месяцы карьеры.
Кроме спорта, Линдси активно сотрудничает с модными брендами и медиапроектами. Она работает с Under Armour, Red Bull и HEAD, снимается в рекламных кампаниях и выходит на подиумы.
В интервью Вонн говорит, что не скучает по соревнованиям, но скучает по ощущениям «полета на скорости». Она сама считает, что ее миссия — помогать другим испытать ту же радость движения, но без давления, которое когда-то стояло за ее успехом.