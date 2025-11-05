5 громких камбеков в спорте: кто смог вернуться после травм и скандалов

Вместо того чтобы уйти, он подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». Многие восприняли это как понижение уровня, но Роналду доказал обратное — адаптировался к жаркому климату, усилил контроль над восстановлением и питанием. Он придерживается жесткого режима: шесть приемов пищи в день, минимум сахара, девять часов сна и тренировки даже в отпуске. Через год он снова стал лучшим бомбардиром чемпионата, побил рекорды по голам за сезон и сохранил форму, сравнимую с 25-летним игроком.