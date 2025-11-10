5 простых теплых завтраков, которые дают сил и бодрят лучше кофе

Правильный завтрак — это не только калории, но и сигнал организму, что день начался. Теплая пища мягко пробуждает желудок и систему пищеварения, улучшает усвоение питательных веществ и снижает тягу к перекусам в течение дня. Особенно важно это в холодное время года, когда телу нужно больше энергии для терморегуляции. Диетологи советуют отдавать предпочтение блюдам с балансом белков, углеводов и жиров — именно они поддерживают концентрацию и бодрость. Вот 5 простых теплых завтраков, которые помогают проснуться без лишних стимуляторов.