Осенью нельзя пропускать завтрак: 5 причин, которые меняют самочувствие

Осенью многим становится сложнее просыпаться: темнеет рано, энергии меньше, а утро тянется дольше обычного. Именно в этот период пропущенный завтрак сильнее всего бьет по самочувствию и фигуре.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Гранола с изюмом и йогуртом, завтрак, который меняет самочувствие
Осенний завтрак помогает телу проснуться и подготовиться к активному дню.Источник: Freepik.com

С сокращением светового дня организм переходит в более экономный режим: обмен веществ замедляется, уровень сахара скачет быстрее, а чувство усталости появляется раньше. Поэтому осенью завтрак перестает быть просто привычкой — он помогает телу быстрее проснуться и избежать дневных спадов. В статье — пять причин, почему в холодный сезон утренний прием пищи играет куда большую роль, чем летом.

Разгоняет организм после холодной ночи

Омлет с овощами, который разгоняет организм после холодной ночи
Теплый завтрак помогает телу быстрее включиться после холодной ночи.Источник: Freepik.com

Осенью тело тратит больше энергии на поддержание тепла, поэтому утром запуск обмена веществ идет медленнее. Теплый завтрак помогает организму «выйти из режима экономии» и мягко включиться в день. Особенно хорошо работают блюда с медленными углеводами и белком — они дают энергию и не вызывают резких скачков сахара.

Подходящие варианты: теплая овсянка с орехами, гречка с яйцом, омлет с овощами, творог с запеченными фруктами. Даже небольшой объем теплой пищи помогает телу согреться и снять утреннюю скованность, которая осенью ощущается сильнее.

Сдерживает тягу к сладкому

Йогурт без сахара с ягодами и семенами чиа, который сдерживает тягу к сладкому
Сбалансированный завтрак убирает тягу к сладкому.Источник: Freepik.com

Осенью многие замечают, что к вечеру сильнее хочется сладкого. Это происходит из-за скачков сахара: световой день короче, кортизол выше, организм быстрее тратит энергию. Если пропустить завтрак, тело начинает добирать дефицит быстрыми углеводами — отсюда вечерние заедания.

Белковый завтрак и сложные углеводы стабилизируют уровень сахара на несколько часов вперед. Подойдут яйца, йогурт без сахара, творог, тосты из цельного зерна, овсянка или киноа. Чтобы эффект держался дольше, можно добавить источник клетчатки — ягоды, семена чиа, яблоко, грушу или ложку ореховой пасты. Такой завтрак уменьшает тягу к сладкому ближе к вечеру и помогает избежать привычных «налетов» на чай с печеньем.

Улучшает фокус и работоспособность

Тост с яйцом, который улучшает фокус и работоспособность
Плотный завтрак усиливает концентрацию и помогает избежать утренней сонливости.Источник: Freepik

После ночи мозгу нужен стабильный источник энергии, иначе к середине утра появляются рассеянность, сонливость и «провалы» внимания. Осенью это ощущается сильнее: из-за нехватки света уровень бодрости ниже, и когнитивная нагрузка воспринимается тяжелее.

Завтрак с правильными углеводами и небольшим количеством белка обеспечивает мозг глюкозой — тем самым топливом, которое отвечает за концентрацию. Лучшие варианты — омлет с овощами, тост с яйцом, каша с орехами, греческий йогурт с фруктами, банан с арахисовой пастой.

Снижает стресс за счет теплой пищи

Теплые запеченные яблоки, которые снижают стресс
Теплая еда утром помогает стабилизировать настроение.Источник: Freepik.com

Осенью многие чувствуют больше утреннего напряжения: светает позже, организм просыпается медленнее, настроение скачет чаще. Теплый завтрак помогает мягко снять эту скованность. Тело реагирует на тепло предсказуемо — расслабляются мышцы, дыхание становится ровнее, появляется ощущение комфорта.

Хорошо работают блюда, которые одновременно согревают и дают мягкое насыщение: овсянка на теплом молоке, омлет, гречка с тушеными овощами, запеченные яблоки, суп-пюре. Такой завтрак стабилизирует состояние и помогает собраться в те дни, когда настроение скачет особенно сильно. Плюс теплая еда замедляет прием пищи — это естественным образом снижает уровень кортизола и дает более спокойное начало дня.

Поддерживает иммунитет в сезон простуд

Гранола с йогуртом, которая поддерживает иммунитет в сезон простуд
Осенний завтрак помогает восполнить витамины и поддержать иммунитет.Источник: Freepik

Осенью организм работает на более высоких оборотах: перепады температуры, нехватка солнца и влажность увеличивают нагрузку на иммунную систему. Если пропускать завтрак, тело дольше остается в «голодном» режиме — а значит, получает меньше витаминов и микроэлементов, которые нужны для защиты.

Утренний прием пищи — удобный способ добавить продукты, которые помогают иммунитету. Яйца, йогурт, овсянка, орехи, мед, тыква, яблоки, киви, цитрусы — все это можно встроить в быстрые блюда: каши, теплые тосты, гранолу. Даже маленькая порция закрывает часть дневной потребности в витамине C, антиоксидантах и белке.

Регулярный теплый завтрак снижает риск «осенних» простуд, помогает организму быстрее адаптироваться к холодам и дает энергию на весь день.