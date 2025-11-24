Осенью нельзя пропускать завтрак: 5 причин, которые меняют самочувствие

С сокращением светового дня организм переходит в более экономный режим: обмен веществ замедляется, уровень сахара скачет быстрее, а чувство усталости появляется раньше. Поэтому осенью завтрак перестает быть просто привычкой — он помогает телу быстрее проснуться и избежать дневных спадов. В статье — пять причин, почему в холодный сезон утренний прием пищи играет куда большую роль, чем летом.