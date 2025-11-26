Секреты блюд, которые помогают топ-моделям держать форму

Овсянка с ягодами, салаты с бататом, чиа-пудинг вместо торта — топ-модели давно отказались от голодовок и скучной еды. Они едят регулярно, вкусно и с пользой, даже при полностью забитом графике. В этой статье — три рабочих схемы от Кайи Гербер, Жизель Бюндхен и Рози Хантингтон-Уайтли. Каждая из них нашла свой способ, как вкусно питаться и при этом не жертвовать фигурой.
Кайя Гербер: завтрак, который не сбивает режим
Кайя — одна из самых востребованных моделей своего поколения и дочь легендарной Синди Кроуфорд. С юных лет она участвует в показах Prada, Miu Miu и Saint Laurent, а ее лицо регулярно появляется в рекламных кампаниях и глянце. При этом Кайя известна своей приверженностью к простому, но стабильному образу жизни — особенно в питании.
Кайя Гербер старается не пропускать завтрак — даже когда впереди съемка, перелет или плотный график. Почти каждый день она начинает утро с овсянки: на воде или растительном молоке, с ягодами, орехами и иногда щепоткой соли. В качестве дополнения — вареное яйцо или чашка зеленого чая. Все просто, но продумано.
Кайя принципиально избегает сладкого натощак. По ее словам, быстрые углеводы в начале дня дают резкий всплеск энергии, а через час — усталость и тягу к перекусам. Овсянка, наоборот, насыщает надолго и держит уровень сахара в крови стабильным. Такой завтрак помогает фокусироваться на делах и не отвлекаться на чувство голода.
Тем, кто хочет сделать свое утро спокойнее, стоит обратить внимание на три вещи:
- выбрать в качестве основы медленные углеводы вроде овсянки или киноа;
- не начинать день с булочек, сладких напитков и даже фруктовых соков;
- добавить немного жира и клетчатки, чтобы дольше не чувствовать голод, например, горсть орехов, ложка масла, авокадо.
Жизель Бюндхен: сытный обед без перекусов
Жизель — одна из самых известных супермоделей 2000-х. В пик карьеры она работала с Victoria’s Secret, выходила на подиумы Chanel и Dior. Сегодня она ведет более спокойный образ жизни: живет за городом, занимается йогой и много внимания уделяет питанию. В центре ее рациона — опитательные, но сбалансированные блюда.
Типичный обед Жизель — это большая миска салата с киноа, шпинатом, запеченными овощами, теплым бататом и обязательно источником жира: авокадо, оливковое масло, орехи или соус на основе тахини. К этому она часто добавляет рыбу или бобовые. Порции — не символические, а полноценные. Такой подход помогает насытиться, не переедая, и не думать о еде до самого ужина.
Повторить такую схему дома проще, чем кажется. Можно использовать готовую замороженную овощную смесь, сварить крупу заранее и просто собрать все в одной тарелке. Главное — три составляющих:
- теплая база — батат, гречка, киноа, булгур;
- белок — яйцо, рыба, бобовые;
- жир и зелень — масло, орехи, свежая зелень.
Именно такое сочетание помогает надолго сохранить сытость и избавиться от тяги к сладкому.
Рози Хантингтон-Уайтли: десерты, которые не вредят
Рози — британская модель и актриса, известная работой с Victoria’s Secret и появлением в кампейнах Burberry. Несмотря на строгий режим, она не отказывается от сладкого. Просто подбирает еду, которая не вредит фигуре.
Вместо сахара — финики и бананы. Вместо готовых батончиков — домашние на орехах и семенах. Самый частый десерт в рационе Рози — чиа-пудинг на кокосовом молоке. Она делает его накануне вечером, чтобы с утра не тянуться за быстрыми углеводами. Еще один фаворит — мягкое печенье из овсянки и бананов. Все это не мешает держать форму и позволяет не выпадать из режима, даже если у нее трудный день.
Все эти блюда можно легко приготовить дома:
- Чиа-пудинг: 2−3 ложки семян чиа залить стаканом растительного молока, перемешать, убрать в холодильник на ночь. Утром добавить ягоды или немного ванили.
- Финиковые батончики: горсть фиников и орехов измельчить в блендере до плотной массы, сформировать бруски и убрать в морозилку на 30 минут.
- Овсяное печенье: размять банан, добавить полстакана овсянки и щепотку корицы, сформировать печеньки и запечь 10−12 минут при 180°.
Современные модели давно отказались от жестких ограничений. Вместо диет — понятные привычки, которые помогают держать форму без постоянной борьбы с собой. Завтрак, обед и десерт — не повод для стресса, а часть простого и понятного режима. И то, как они подходят к еде, легко повторить, главное — найти то, что работает именно для вас.