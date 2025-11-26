Секреты блюд, которые помогают топ-моделям держать форму

Вместо сахара — финики и бананы. Вместо готовых батончиков — домашние на орехах и семенах. Самый частый десерт в рационе Рози — чиа-пудинг на кокосовом молоке. Она делает его накануне вечером, чтобы с утра не тянуться за быстрыми углеводами. Еще один фаворит — мягкое печенье из овсянки и бананов. Все это не мешает держать форму и позволяет не выпадать из режима, даже если у нее трудный день.