Самые дорогие дома российских спортсменов: где живут Овечкин, Шарапова и Кокорин

Интерес к домам спортсменов растёт вместе с их популярностью: редкие кадры гостиных, бассейнов и личных кабинетов быстро расходятся по соцсетям. Многие звёзды спорта охотно показывают, как оформляют пространство вокруг себя — заказывают дизайн-проекты, строят собственные спортзалы для тренировок и создают отдельные зоны для семейной жизни. В подборке — пять самых обсуждаемых примеров: от американского особняка Александра Овечкина до минималистичной виллы Марии Шараповой, где каждый элемент отражает их стиль, статус и привычки.
Александр Овечкин — особняк в США и дом в Подмосковье
У Овечкина два полноценных дома: особняк в штате Мэриленд и большой загородный дом в Подмосковье. Американская резиденция расположена в закрытом элитном районе недалеко от тренировочной базы клуба. По оценкам местных агентств недвижимости, дома такого формата в этом районе стоят около 6 миллионов долларов: площадь более 800 квадратных метров, собственный тренажёрный зал, комната трофеев и просторная гостиная. Здесь живёт сам спортсмен, его жена Анастасия и двое сыновей — семья проводит большую часть сезона именно в этом доме.
Подмосковный дом — полностью семейный проект. Там сделана большая кухня-гостиная, бассейн, игровая для детей и кабинет с хоккейными сувенирами, которые Овечкин собирает больше 20 лет. Интерьер оформлен в спокойных оттенках: много дерева, светлый камень, мягкие диваны — пространство выглядит тёплым и жилым, в отличие от более строгого американского дома.
Жизнь на два дома стала для семьи привычным делом: сезон они проводят в США, а межсезонье — в России. Это удобно не только для тренировок, но и для проектов, которыми Овечкин занимается вне хоккея: рекламные кампании, участие в спортивных шоу, благотворительные инициативы и совместные медиа-проекты с супругой Анастасией. Такой график позволяет семье оставаться вместе, а самому спортсмену — совмещать карьеру с активностями за пределами льда.
Мария Шарапова — вилла в Лос-Анджелесе
Вилла Марии Шараповой в Лос-Анджелесе — один из самых узнаваемых домов среди российских спортсменов, живущих за границей. Дом площадью 3000 квадратных метров расположен на холмах и стоит, по данным риелторов, около 12 миллионов долларов — такие объекты в этом районе относятся к премиальному сегменту с видом на океан. Мария жила здесь вместе с супругом Александром Гилксом и их маленьким сыном Теодором.
Интерьер она проектировала сама: светлый камень, стекло от пола до потолка, гладкий бетон и минимум мебели. На участке есть теннисный корт, мастерская, где Мария работала над своим брендом, и небольшой сад, который она называла «местом для перезагрузки».
Несколько лет назад Шарапова решила продать виллу и переехала с семьей в более камерный дом в Калифорнии — ближе к родным мужа. Новый дом похож на предыдущий: натуральные материалы, минимализм и много света, который Мария считает главным элементом любых интерьеров.
Александр Кокорин — вилла в Дубае
После переезда в ОАЭ Кокорин обосновался в Дубае, где проводит большую часть времени вместе со своей возлюбленной Дарьей Валитовой и сыном. У него два объекта недвижимости: апартаменты в одном из высотных комплексов на набережной и вилла в закрытом районе с бассейном. По данным риелторов, дома такого уровня стоят от 4 миллионов долларов, а стоимость аренды может превышать несколько сотен тысяч долларов в год.
Интерьер виллы оформлен в стиле современной роскоши: светлые стены, мраморные столешницы, панорамные окна и мебель в спокойных оттенках. В доме есть собственный бассейн, зона отдыха на крыше и гараж, где Кокорин часто фотографируется на фоне дорогих автомобилей. Среди соседей — бизнесмены, спортсмены и блогеры, которые живут в том же районе и неоднократно попадали в его сторис.
В интервью Кокорин рассказывал, что Дубай стал для него местом, где он занимается восстановлением, работает над собой и встречается с друзьями. Вилла служит одновременно и личным пространством, и площадкой для съёмок, что заметно по публикациям в его соцсетях.
Алина Загитова — дом и квартира в Казани
У Алины загородный семейный дом, в котором она живёт с родителями и младшей сестрой Сабиной, и современная квартира в Казани. Дом построили и оформили несколько лет назад, когда Алина активно выступала на международных турнирах. По оценкам местных риелторов, недвижимость подобного уровня в этом районе стоит от 20 до 35 миллионов рублей, в зависимости от участка и площади. Интерьер создавали вместе с мамой — светлые стены, деревянные элементы, большие окна и просторная кухня-гостиная.
Городская квартира появилась позже — её показывали в репортажах и в контенте самой Алины. Квартира стоит примерно 18 миллионов рублей, расположена в новом комплексе с закрытой территорией. Внутри — гардеробная, две ванные комнаты, отдельная зона для съёмок и тренажёры, которые Алина поставила для домашних занятий. Она сама говорила, что в этой квартире удобно готовиться к проектам, сдавать интервью и снимать ролики.