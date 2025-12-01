Самые дорогие дома российских спортсменов: где живут Овечкин, Шарапова и Кокорин

После переезда в ОАЭ Кокорин обосновался в Дубае, где проводит большую часть времени вместе со своей возлюбленной Дарьей Валитовой и сыном. У него два объекта недвижимости: апартаменты в одном из высотных комплексов на набережной и вилла в закрытом районе с бассейном. По данным риелторов, дома такого уровня стоят от 4 миллионов долларов, а стоимость аренды может превышать несколько сотен тысяч долларов в год.