Почему они едят и не толстеют: секреты Лоуренс, Хадид и Райана Рейнольдса

Райан Рейнольдс много лет остается в отличной форме, хотя не скрывает любви к жирной еде. В интервью он рассказывал, что может спокойно съесть буррито на завтрак или заказать несколько блюд мексиканской кухни сразу — особенно во время съемок, когда график непредсказуем. При этом у актера есть правило, которого он придерживается: если еда доставляет удовольствие, она не должна стать поводом для чувства вины.