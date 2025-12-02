Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 десертов без сахара, с которыми действительно легко похудеть

Сладкое можно есть даже во время похудения — если выбрать правильные десерты. В этой подборке — простые и вкусные варианты, которые действительно помогают худеть.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Протеиновые батончики без сахара, с которыми легко похудеть
Если вы решили отказаться от сладкого, на помощь придут правильные десерты.Источник: Freepik.com

Отказ от сахара уже давно не выглядит как подвиг: на смену привычным шоколадкам и булочкам пришли домашние десерты, полезные сладости и легкие перекусы, которые не мешают снижению веса. В статье — понятные идеи, что можно приготовить дома, чем заменить популярные десерты и какие готовые варианты стоят своих калорий.

Сладкая замена шоколаду

Девушка откусывает шоколад без сахара
Натуральные конфеты и шоколад без сахара — простой способ заменить обычный шоколад.Источник: Freepik.com

Шоколад — первая сладость, о которой приходится задумываться при снижении веса. Заменить его можно вариантами, которые дают тот же «шоколадный» вкус, но без сахара и лишних калорий. Один из самых удобных вариантов — черный шоколад без сахара на стевии или эритрите. Вкус остается насыщенным, а калорийность и гликемическая нагрузка ниже, поэтому такой шоколад не вызывает резкого чувства голода.

Для тех, кто любит более мягкий вкус, подойдут батончики на основе какао и орехов: часто они сладкие за счет фиников или инжира, без добавленного сахара. Это хороший вариант перекуса перед тренировкой или вечером, когда хочется чего-то сладкого, но легкого.

Еще дома можно быстро приготовить конфеты из фиников, какао и ореховой пасты — их перемалывают в блендере и формируют в шарики. Такие конфеты хранятся в холодильнике и помогают заменить промышленный шоколад без ощущения ограничений.

Легкая альтернатива булочкам

Запеченные яблоки в качестве альтернативы булочкам
Запеченные яблоки, суфле и маффины — замена калорийной выпечке.Источник: Freepik.com

Булочки кажутся самым «запретным» продуктом, но сладкую выпечку можно заменить вариантами, которые дают тот же вкус, но без сахара и лишнего теста. Один из самых простых вариантов — запеченное яблоко с корицей. Его можно сделать за 10 минут: достаточно убрать сердцевину, добавить немного корицы и запечь. Сладость обеспечивает фруктоза, а блюдо получается теплым и насыщенным по вкусу.

Для более плотного варианта подойдут творожные суфле. Они готовятся из творога, яйца и ложки йогурта, можно добавить ягоды или ваниль. Суфле получается воздушным, сытным и подходит как десерт к чаю или завтрак.

Если хочется выпечки, но без сахара, можно приготовить овсяные маффины с бананом. Их просто приготовить: один спелый банан разминают вилкой, добавляют одно яйцо, 3−4 ложки овсянки и щепотку ванили. Тесто раскладывают по формочкам и выпекают 15−20 минут при 180. Получается мягкая, сладкая, но полностью безопасная для фигуры выпечка, которую удобно брать с собой.

Холодные десерты, которые заменяют мороженое

Холодный чиа-пудинг
Замороженные фрукты и чиа-пудинг легко заменяют мороженое.Источник: Legion-Media

Некоторым очень сложно исключить из рациона именно мороженое, поэтому лучше заранее подобрать альтернативы, которые дают тот же охлаждающий эффект, но без избытка сахара. Один из самых простых вариантов — йогурт с ягодами: достаточно смешать натуральный йогурт, горсть замороженной черники или клубники и чайную ложку меда. Масса получается прохладной, кремовой и полностью заменяет привычный пломбир.

Если хочется более плотный десерт, то подойдут замороженные бананы. Их нарезают кусочками, убирают в морозилку на 2−3 часа, а затем пробивают блендером. Получается десерт по консистенции похожий на мягкое мороженое, сладкий и насыщенный без добавленного сахара. Можно добавить ложку какао — это будет уже «шоколадный» вариант.

Еще один быстрый вариант — пудинг из семян чиа. На ночь семена заливают смесью йогурта и растительного молока, утром добавляют ягоды или кокосовую стружку. Пудинг получается холодным, освежающим и очень сытным — отлично подходит как десерт после обеда или легкий перекус.

Полезные сладости вместо печенья

Овсяное печенье вместо обычного
Печенье из овсянки, хлебцы с пастой и фруктовые чипсы — хрустящие варианты без сахара.Источник: Freepik.com

Привычное печенье можно заменить сладостями, которые удовлетворяют тягу к хрустящему, но не вредят фигуре. Самый популярный вариант — овсяное печенье без сахара. На одну порцию нужно: 1 спелый банан, ½ стакана овсянки, щепотка корицы и горсть изюма или орехов. Банан разминают вилкой, добавляют овсянку и начинку, формируют небольшие лепешки и выпекают при 180 около 15 минут.

Если хочется что-то более легкое, отлично работает вариант с хлебцами и арахисовой пастой. Достаточно намазать тонкий слой пасты на ржаной хлебец и добавить сверху пару ломтиков банана — получается хрустящая сладость, которая насыщает лучше, чем обычное печенье.

Еще один вариант — фруктовые чипсы. Их делают дома: яблоки или груши нарезают тонкими пластинками и сушат в духовке на низкой температуре. Получаются легкие хрустящие ломтики, которые заменяют сладости и не провоцируют переедание.

Готовые сладости, которые не вредят фигуре

Готовые протеиновые батончики, которые не вредят фигуре
Магазинные сладости без сахара помогают справиться с тягой к десертам.Источник: Freepik.com

Иногда сладкое хочется прямо сейчас — без готовки и длинных рецептов. В таком случае помогают магазинные варианты без добавленного сахара. Один из самых доступных — шоколад на стевии или эритрите: вкус остается насыщенным, а калорийность и влияние на уровень сахара значительно ниже. Такой шоколад удобно держать в сумке или на работе.

Для быстрых перекусов подходят протеиновые батончики без сахара. Лучше выбирать варианты с коротким составом, где в основе — орехи, семена и белок, а сладость обеспечивают финики или подсластители. Такой батончик насыщает дольше обычного, поэтому реже тянет к выпечке и сладостям.

Если хочется чего-то кремового, подойдут готовые десерты без сахара из магазинов ЗОЖ: йогуртовые кремы, пудинги, чизкейки на натуральных подсластителях. Большинство таких десертов упакованы порционно, что упрощает контроль калорий и избавляет от соблазна съесть больше.