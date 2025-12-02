5 десертов без сахара, с которыми действительно легко похудеть

Шоколад — первая сладость, о которой приходится задумываться при снижении веса. Заменить его можно вариантами, которые дают тот же «шоколадный» вкус, но без сахара и лишних калорий. Один из самых удобных вариантов — черный шоколад без сахара на стевии или эритрите. Вкус остается насыщенным, а калорийность и гликемическая нагрузка ниже, поэтому такой шоколад не вызывает резкого чувства голода.