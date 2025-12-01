Ричмонд
«МБ Медиа Мафия»: все, что вы должны знать о пятой игре

Встречайте! Это пятый выпуск «МБ Медиа Мафия» — и он обещает стать самым непредсказуемым за весь сезон.

Страсти кипят, ставки растут, а за столом — одни из самых экспрессивных и ярких участников, которые точно не дадут игре пройти спокойно.

В этом выпуске играют:

  • Жека Секси — боец и контент-мейкер
  • Андрей Глазунов — блогер, креатор
  • Карина Кросс — артистка, певица, блогер
  • Goody Mane — рэпер и шоу-персонаж
  • Андрей Прокофьев — блогер, шоумен
  • Герман Эль Классико — президент «Амкала»
  • Shevgi — яркий участник медиа-проектов
  • Наташа Гасанханова — блогер, ведущая
  • Lida — артист, музыкант
  • Егор Шип — певец, блогер

Кто обойдёт всех хитростью?
Кто окажется человеком, которому нельзя доверять ни на секунду?
А кто вылетит, так и не поняв, кто же был мафией?

Это игра, где эмоции не прячут, их выкладывают на стол!

Особая благодарность нашим друзьям из МБ, которые снова подготовили вам подарок.

Наши друзья: Asia st71, Игровой клуб The Mansion, Система кардиомониторинга DexBee.

Специально для всех наших зрителей — БК «Мелбет» подготовил бонус до 45 000₽ на бонусный счёт!

Регистрируйся с промокодом MAFIA45 и получай бонус на первый депозит от 1000₽!

erid: 2RanykZTDkd

Реклама. ООО Мелофон. ИНН: 2540179758. 18+