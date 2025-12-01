«МБ Медиа Мафия»: все, что вы должны знать о пятой игре

Страсти кипят, ставки растут, а за столом — одни из самых экспрессивных и ярких участников, которые точно не дадут игре пройти спокойно.
В этом выпуске играют:
- Жека Секси — боец и контент-мейкер
- Андрей Глазунов — блогер, креатор
- Карина Кросс — артистка, певица, блогер
- Goody Mane — рэпер и шоу-персонаж
- Андрей Прокофьев — блогер, шоумен
- Герман Эль Классико — президент «Амкала»
- Shevgi — яркий участник медиа-проектов
- Наташа Гасанханова — блогер, ведущая
- Lida — артист, музыкант
- Егор Шип — певец, блогер
Кто обойдёт всех хитростью?
Кто окажется человеком, которому нельзя доверять ни на секунду?
А кто вылетит, так и не поняв, кто же был мафией?
Это игра, где эмоции не прячут, их выкладывают на стол!
