В Москве открылся флагманский падел-клуб PARI Padel с современными кортами и иностранными тренерами

Новички смогут начать освоение нового вида спорта в PARI Padel под присмотром профессиональных сертифицированных тренеров, в том числе двух специалистов из Аргентины. В ближайшее время будет анонсирован запуск академии Padel+, которая позволит создать более системный и глубокий подход к обучению, а также станет кузницей для подготовки тренеров с традиционной испанской и аргентинской методологией. Кроме того, будут организованы кэмпы для игроков и тренеров по всей России.