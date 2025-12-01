В Москве открылся флагманский падел-клуб PARI Padel с современными кортами и иностранными тренерами

Падел стал одним из самых быстроразвивающихся видов спорта в России. Компания Padel+, которая начала работу в целях обеспечения системного и устойчивого развития индустрии падела, и сегодня стремится стать новатором индустрии, создавая комплексную инфраструктуру для дальнейшей популяризации и развития падела в стране. Желание компании формировать новую спортивную культуру и обеспечивать игрокам особый уровень комфорта реализовалось в PARI Padel.
29 ноября, в день открытия клуба, и 30 ноября при поддержке Федерации падела России прошли соревнования в категориях B и С, где за памятные призы и награды боролись более 150 игроков.
Кроме того, состоялись микст-соревнования и медиатурнир с участием амбассадоров PARI Полины Марченко Luxury Girl, основателя клуба «Амкал» Германа El Classico Попкова и Дмитрия Recrent Осинцева, а также известных журналистов и стримеров.
Операционный директор Padel+ Дмитрий Степанов:
"Открытие нового клуба — это не просто очередной шаг в развитии падела в России. Это инвестиция в формирование целой индустрии. Падел стремительно становится частью городского лайфстайла, и наша задача — поддержать этот рост качественной инфраструктурой, технологичными решениями и высоким стандартом сервиса.
Через Padel+ мы создаем экосистему, которая объединяет спорт, цифровые продукты и подготовку профессиональных кадров. Такие проекты формируют культуру падела в стране и делают его доступным и привлекательным для все большего числа людей".
Клуб предлагает посетителям семь панорамных кортов с потолками высотой 12 метров, которые подойдут как для новичков, так и для профессиональных игроков. Площадка выделяется не только качеством технической оснащенности, но и стилистическими решениями — корты выполнены в особой цветовой палитре и носят имена великих женщин из истории и мифологии, среди которых Мона Лиза, Жанна Д’Арк и другие.
Восстановить силы после матчей посетители смогут в саунах с панорамным видом, в массажных кабинетах и лаундж-зонах. На площадке также доступны VIP-раздевалки и отдельная парковка.
Новички смогут начать освоение нового вида спорта в PARI Padel под присмотром профессиональных сертифицированных тренеров, в том числе двух специалистов из Аргентины. В ближайшее время будет анонсирован запуск академии Padel+, которая позволит создать более системный и глубокий подход к обучению, а также станет кузницей для подготовки тренеров с традиционной испанской и аргентинской методологией. Кроме того, будут организованы кэмпы для игроков и тренеров по всей России.
Бронь кортов уже открыта по ссылке. С 1 по 14 декабря действует специальная цена.
Компания Padel+ в своей деятельности руководствуется заботой об окружающей среде даже в мелочах. Поэтому в рамках церемонии открытия клуба был организован сбор пластиковых крышек и бутылок, которые в дальнейшем направят на переработку. Все это поможет вовлекать гостей в культуру осознанного потребления и поддержит принципы устойчивого развития.
Московский PARI Padel — не единственный клуб Padel+. Компания строит модель, которая может масштабироваться во всех регионах страны. А создание инновационной сети клубов по франшизной системе является одним из ключевых направлений Padel.