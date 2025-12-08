Фрики в мире спорта: 3 атлета, которые построили карьеру на эпатаже

В спорте всегда находились персонажи, которые ломали образ «правильного атлета» и становились иконами именно благодаря эпатажу. Их поведение шокировало лиги, раздражало соперников, собирало миллионы просмотров и при этом только усиливало интерес к их карьере. Фриковатый имидж превратился для них в язык общения с публикой и медиа — яркий, дерзкий и узнаваемый. В подборке — спортсмены, которые доказали: иногда именно смелость быть «странным» делает из игрока легенду.