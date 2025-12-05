Серена, Роналду и Фелпс: 5 спортсменов, которые сами растят детей

Тогда форвард играл за «Реал Мадрид» и жил в режиме бесконечных матчей, перелетов и сборов. Несмотря на это, именно он брал на себя основную часть заботы. Его сестры и мать помогали, но решения по воспитанию принимал сам Криштиану. По мере взросления он часто показывал, как сын ездит с ним на тренировки, присутствует на церемониях, сидит на трибуне рядом с командой — Роналду говорил, что «хочет быть для него примером, которого у самого не было».