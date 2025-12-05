Серена, Роналду и Фелпс: 5 спортсменов, которые сами растят детей

У спортсменов жизнь расписана по минутам: тренировки, сборы, перелеты. И труднее тем, кто одновременно тянет на себе и карьеру, и детей. У каждого героя этой подборки своя история — разный опыт, разные обстоятельства, но общий факт: в какой-то момент они стали единственным взрослым, на которого ребенок мог опереться.
Серена Уильямс: материнство изменило ее карьеру
После рождения первой дочери Олимпии в 2017 году Серена Уильямс рассказывала, что материнство оказалось для нее гораздо сложнее любого финала Большого шлема. У нее были тяжелые послеродовые осложнения, долгий период восстановления и постоянное ощущение, что она пытается разорваться между тренировками и ребенком. Тогда она еще не завершила карьеру — Серена вернулась и играла несколько сезонов, но уже открыто признавалась, что прежний спортивный ритм стал невозможен.
Серену поддерживал ее муж, предприниматель Алексис Оганян, но именно она брала на себя большую часть ежедневной рутины. В интервью она говорила, что часто брала Олимпию с собой на тренировки и турниры, чтобы проводить с дочерью больше времени. Когда в 2023 году у пары родилась вторая дочь, Адейра, спортсменка окончательно заявила о завершении профессиональной карьеры — детям она хотела уделять больше времени, чем позволял тур.
Криштиану Роналду: растил старшего сына один
Криштиану Роналду — один из самых известных футболистов мира, многократный обладатель «Золотого мяча» и рекордсмен по голам в истории сборных. Но помимо спортивных титулов его медийность всегда была связана и с личной жизнью — особенно с историей появления его первенца. Старший сын, Криштиану-младший, родился в 2010 году, и футболист сразу заявил, что будет воспитывать его сам, без участия матери. Имя женщины до сих пор официально не раскрыто, и Роналду объяснял это желанием защитить ребенка.
Тогда форвард играл за «Реал Мадрид» и жил в режиме бесконечных матчей, перелетов и сборов. Несмотря на это, именно он брал на себя основную часть заботы. Его сестры и мать помогали, но решения по воспитанию принимал сам Криштиану. По мере взросления он часто показывал, как сын ездит с ним на тренировки, присутствует на церемониях, сидит на трибуне рядом с командой — Роналду говорил, что «хочет быть для него примером, которого у самого не было».
Позже у футболиста появились другие дети — Эва, Матео, Алана Мартина и Белла. Он стал меньше говорил о рекордах и больше — о семье. История с первенцем стала фундаментом этого имиджа: Роналду показал себя не только в качестве суперзвезды, но и как человека, который много лет был главным взрослым в жизни своего ребенка.
Рой Джонс-младший: отец-одиночка
Рой Джонс-младший — один из самых техничных боксеров своего поколения, чемпион в четырех весовых категориях и спортсмен, который поднимался на ринг более 75 раз. Но мало кто знает, что после развода он долгие годы занимался воспитанием сыновей практически один. Его жена переехала в другой город, а дети остались жить с ним. Тогда он продолжал карьеру, много гастролировал, тренировал других боксеров — и параллельно вел обычный домашний быт без помощников.
Рой рассказывал, что часто возвращался поздно ночью после тренировок, а утром собирал сыновей в школу, готовил завтрак и отвозил их сам. Он признавался, что самые сложные периоды приходились на моменты подготовки к боям: график был жестким, а дома ждали уроки и бытовые дела. При этом Джонс подчеркивал, что не хотел перекладывать ответственность на родственников — «это моя семья, значит, моя работа».
Майкл Фелпс: дети помогли справиться с кризисом
Майкл Фелпс — самый титулованный олимпиец в истории, 28-кратный призер Игр и главный символ мирового плавания. После завершения спортивной карьеры он открыто говорил о том, что много лет боролся с депрессией, тревожностью и эмоциональным выгоранием. Именно в этот период, по словам Фелпса, он особенно остро почувствовал ответственность за семью и хотел быть рядом с детьми не «когда получится», а каждый день.
У Майкла четверо сыновей: Бумер (2016), Беккетт (2018), Маверик (2019) и младший Нико (2024). Когда родились первые трое, Фелпс часто брал на себя основные обязанности, чтобы немного дать отдохнуть жене: утренние сборы, купания, поездки, чтение перед сном. Он говорил, что хотел присутствовать в быту настолько, насколько позволяла терапия и восстановление. В интервью Фелпс подчеркивал: именно отцом он хотел быть «полностью», а не эпизодически — как его собственный отец, который ушел из семьи.
Майк Тайсон: отец, которого изменила трагедия
У Майка Тайсона восемь детей от разных отношений — большая семья, которую он не раз называл «главной опорой жизни». В периоды разводов, финансовых проблем и борьбы с зависимостями он оставался с детьми один и рассказывал, что именно забота о них заставляла его держать себя в руках, когда карьера или личная жизнь складывались неудачно.
Самым тяжелым моментом стала трагедия 2009 года: его четырехлетняя дочь Экзодус погибла в доме после несчастного случая — шнур тренажера затянулся вокруг шеи, когда она играла. Тайсон прилетел в больницу, но спасти девочку не удалось. Позже он говорил, что это событие полностью изменило его как отца: «Мне пришлось быть сильным ради других детей, иначе я бы просто исчез».
После этого Тайсон перестроил свою жизнь: больше времени проводил с младшими детьми, сопровождал их в школу, на тренировки, занимался с ними дома, отказавшись от няни. Он признавался, что постоянный уход за детьми стал для него своего рода терапией — это помогло уйти от разрушительного образа «Железного Майка» и вернуть контроль над собой.