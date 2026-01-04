Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как избавиться от боли в спине: 5 упражнений, которые легко повторить

Если после рабочего дня ноет шея, тянет между лопатками или появляется дискомфорт в пояснице, то достаточно нескольких простых упражнений, чтобы снять напряжение и вернуть спине подвижность.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Чаще всего боль в спине появляется из-за долгого сидения, недостатка движения и постоянного напряжения мышц. Одни мышцы перегружаются, другие почти не работают, поэтому тело начинает компенсировать это дискомфортом. Простые упражнения помогают мягко растянуть напряженные участки, активировать мышцы-стабилизаторы и улучшить самочувствие всего за несколько минут.

Растяжка грудных мышц у стены

Девушка готовится выполнять растяжку грудных мышц у стены
Растяжка у стены помогает раскрыть грудь и уменьшить напряжение в плечах.ёИсточник: Freepik

Когда мы долго сидим за компьютером или смотрим в телефон, плечи постепенно уходят вперед, а грудные мышцы становятся менее эластичными. Из-за этого увеличивается нагрузка на шею и область между лопатками. Простая растяжка у стены помогает раскрыть грудную клетку, улучшить осанку и уменьшить ощущение скованности.

Как выполнять:

  • поставьте ладонь на стену примерно на уровне плеча;
  • медленно разверните корпус в противоположную сторону до появления легкого натяжения;
  • следите, чтобы плечо не поднималось вверх, а поясница оставалась в нейтральном положении;
  • удерживайте растяжку 20−40 секунд, затем повторите на другую сторону.

После упражнения полезно несколько раз плавно свести и расслабить лопатки — так эффект сохранится дольше.

Упражнение «ласточка»

Девушка делает упражнение ласточка
«Ласточка» мягко активирует мышцы спины и разгружает поясницу.Источник: Freepik

«Ласточка» мягко укрепляет мышцы вдоль позвоночника, улучшает осанку и помогает снять нагрузку с поясницы. В отличие от многих силовых упражнений, здесь важнее не высота подъема, а правильное вытяжение тела и плавное выполнение движений.

Как выполнять:

  • лягте на живот и вытяните руки вперед или немного в стороны;
  • потянитесь макушкой вперед, а ногами — назад;
  • на вдохе слегка приподнимите грудную клетку, не запрокидывая голову и не прогибаясь в пояснице;
  • задержитесь на 5−7 секунд и медленно опуститесь;
  • выполните 8−10 повторений в спокойном темпе.

Такое упражнение особенно полезно тем, кто много времени проводит сидя: оно помогает активировать мышцы, которые поддерживают позвоночник, и постепенно уменьшает чувство скованности в спине.

Планка на локтях с вытяжением позвоночника

Девушка выполняет планку на локтях с вытяжением позвоночника
Мягкая планка помогает включить кор и снять давление с поясницы.Источник: Freepik

Эта версия планки работает не на силу, а на выравнивание тела. Она мягко активирует глубокие мышцы живота, которые удерживают позвоночник, и одновременно разгружает поясницу — то, что нужно после долгого сидения или утренней скованности. Главное — не проваливаться в пояснице и не округлять спину.

Как сделать правильно:

  1. Встать на локти и носки, локти под плечами.
  2. Удлинить тело: макушка — вперед, пятки — назад.
  3. Убрать округление в верхней части спины, раскрыть грудной отдел.
  4. Легко подтянуть низ живота, чтобы поясница стала нейтральной.
  5. Удерживать 15−25 секунд, отдохнуть и повторить 2−3 раза.

Развороты корпуса

Девушка выполняет развороты корпуса
Легкие ротации возвращают грудному отделу подвижность и избавляют от боли между лопатками.Источник: Freepik

Когда грудной отдел становится «деревянным» от сидячей работы, спазм уходит выше — в шею и плечи. Простые повороты корпуса помогают мягко разблокировать область между лопатками, улучшить дыхание и вернуть телу естественное положение. Это одно из самых безопасных упражнений, которое можно делать хоть каждый час.

Как выполнять:

  1. Сесть ровно или встать, стопы устойчивые, плечи расслаблены.
  2. Руки сложить на груди или оставить вдоль тела.
  3. Медленно развернуть корпус вправо до комфортной амплитуды, не тянуть себя руками.
  4. Задержаться на 3−4 дыхания, вернуться в центр и повторить в другую сторону.
  5. Сделать по 6−8 поворотов в спокойном темпе.

Упражнение «кошка-корова»

Девушка выполняет упражнение кошка-корова
Мягкие волнообразные движения снимают напряжение со спины.Источник: Freepik

«Кошка-корова» — одно из самых простых упражнений для тех, у кого спина устает быстрее обычного. Она одновременно растягивает позвоночник, улучшает кровоток и помогает снять мышечный спазм после долгих часов за ноутбуком. Движение подходит даже тем, кто давно не тренировался: амплитуда регулируется интуитивно.

Как выполнять:

  1. Встать в положение «на четвереньках», ладони под плечами, колени под тазом.
  2. На вдохе мягко прогнуть спину, раскрыть грудную клетку.
  3. На выдохе округлить спину, направляя подбородок к груди.
  4. Двигаться плавно, без рывков, примерно по 8−10 циклов.

Такая связка быстро убирает ощущение «стянутости», делает спину более подвижной и помогает телу перейти из рабочего состояния в расслабленное.