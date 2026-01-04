Как избавиться от боли в спине: 5 упражнений, которые легко повторить

Эта версия планки работает не на силу, а на выравнивание тела. Она мягко активирует глубокие мышцы живота, которые удерживают позвоночник, и одновременно разгружает поясницу — то, что нужно после долгого сидения или утренней скованности. Главное — не проваливаться в пояснице и не округлять спину.