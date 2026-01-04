Как избавиться от боли в спине: 5 упражнений, которые легко повторить

Чаще всего боль в спине появляется из-за долгого сидения, недостатка движения и постоянного напряжения мышц. Одни мышцы перегружаются, другие почти не работают, поэтому тело начинает компенсировать это дискомфортом. Простые упражнения помогают мягко растянуть напряженные участки, активировать мышцы-стабилизаторы и улучшить самочувствие всего за несколько минут.
Растяжка грудных мышц у стены
Когда мы долго сидим за компьютером или смотрим в телефон, плечи постепенно уходят вперед, а грудные мышцы становятся менее эластичными. Из-за этого увеличивается нагрузка на шею и область между лопатками. Простая растяжка у стены помогает раскрыть грудную клетку, улучшить осанку и уменьшить ощущение скованности.
Как выполнять:
- поставьте ладонь на стену примерно на уровне плеча;
- медленно разверните корпус в противоположную сторону до появления легкого натяжения;
- следите, чтобы плечо не поднималось вверх, а поясница оставалась в нейтральном положении;
- удерживайте растяжку 20−40 секунд, затем повторите на другую сторону.
После упражнения полезно несколько раз плавно свести и расслабить лопатки — так эффект сохранится дольше.
Упражнение «ласточка»
«Ласточка» мягко укрепляет мышцы вдоль позвоночника, улучшает осанку и помогает снять нагрузку с поясницы. В отличие от многих силовых упражнений, здесь важнее не высота подъема, а правильное вытяжение тела и плавное выполнение движений.
Как выполнять:
- лягте на живот и вытяните руки вперед или немного в стороны;
- потянитесь макушкой вперед, а ногами — назад;
- на вдохе слегка приподнимите грудную клетку, не запрокидывая голову и не прогибаясь в пояснице;
- задержитесь на 5−7 секунд и медленно опуститесь;
- выполните 8−10 повторений в спокойном темпе.
Такое упражнение особенно полезно тем, кто много времени проводит сидя: оно помогает активировать мышцы, которые поддерживают позвоночник, и постепенно уменьшает чувство скованности в спине.
Планка на локтях с вытяжением позвоночника
Эта версия планки работает не на силу, а на выравнивание тела. Она мягко активирует глубокие мышцы живота, которые удерживают позвоночник, и одновременно разгружает поясницу — то, что нужно после долгого сидения или утренней скованности. Главное — не проваливаться в пояснице и не округлять спину.
Как сделать правильно:
- Встать на локти и носки, локти под плечами.
- Удлинить тело: макушка — вперед, пятки — назад.
- Убрать округление в верхней части спины, раскрыть грудной отдел.
- Легко подтянуть низ живота, чтобы поясница стала нейтральной.
- Удерживать 15−25 секунд, отдохнуть и повторить 2−3 раза.
Развороты корпуса
Когда грудной отдел становится «деревянным» от сидячей работы, спазм уходит выше — в шею и плечи. Простые повороты корпуса помогают мягко разблокировать область между лопатками, улучшить дыхание и вернуть телу естественное положение. Это одно из самых безопасных упражнений, которое можно делать хоть каждый час.
Как выполнять:
- Сесть ровно или встать, стопы устойчивые, плечи расслаблены.
- Руки сложить на груди или оставить вдоль тела.
- Медленно развернуть корпус вправо до комфортной амплитуды, не тянуть себя руками.
- Задержаться на 3−4 дыхания, вернуться в центр и повторить в другую сторону.
- Сделать по 6−8 поворотов в спокойном темпе.
Упражнение «кошка-корова»
«Кошка-корова» — одно из самых простых упражнений для тех, у кого спина устает быстрее обычного. Она одновременно растягивает позвоночник, улучшает кровоток и помогает снять мышечный спазм после долгих часов за ноутбуком. Движение подходит даже тем, кто давно не тренировался: амплитуда регулируется интуитивно.
Как выполнять:
- Встать в положение «на четвереньках», ладони под плечами, колени под тазом.
- На вдохе мягко прогнуть спину, раскрыть грудную клетку.
- На выдохе округлить спину, направляя подбородок к груди.
- Двигаться плавно, без рывков, примерно по 8−10 циклов.
Такая связка быстро убирает ощущение «стянутости», делает спину более подвижной и помогает телу перейти из рабочего состояния в расслабленное.