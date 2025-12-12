Самая рабочая зимняя тренировка — ходьба: почему ее выбирают даже модели

Модели выбирают ходьбу зимой потому, что она укрепляет мышцы ног, ягодиц и корпуса, но при этом защищает от перекаченных мышц. Длинные прогулки в умеренном темпе включают заднюю поверхность бедра и мышцы-стабилизаторы, благодаря чему ноги выглядят более вытянутыми, а походка — аккуратной и собранной. Именно поэтому многие тренеры ставят ходьбу в основу тренировок для тех, кто хочет притягательный силуэт без лишнего объема.