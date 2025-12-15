Как скандалы ломают чемпионов: 5 историй спортсменок

Ключевой момент в скандале был не в самом препарате, а в том, что команда спортсменки не отследила обновление антидопингового списка. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, позже срок сократили до 15 месяцев. За это время она потеряла статус одной из главных звезд тура, лишилась части спонсорских контрактов и фактически выпала из соревновательного календаря.