Олимпийский мишка: от идеи до прощального полета

Победил эскиз Виктора Чижикова, доработанный в рамках рабочей группы оргкомитета и утвержденный в 1977 году как официальный образ талисмана — медвежонок с поясом из олимпийских колец. Медведь уже ассоциировался с Россией и СССР, но в этом варианте он был лишен героического или силового подтекста — скорее спокойный, открытый и немного застенчивый.