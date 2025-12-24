Ричмонд
Ирина Шейк, Лопес и Марго Робби: как они поддерживают форму зимой без спорта

В конце года на движение просто не остается сил: дедлайны, суета, праздники и вечная усталость. Эти три привычки помогают не выпасть из активности зимой, даже когда на спорт нет ни времени, ни желания.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Марго Робби, которая зимой поддерживает форму без спорта
В конце года на движение не остается сил. Поддерживать активность зимой помогают простые привычки.Источник: Legion-Media

Холод, короткий световой день и усталость делают зиму самым сложным сезоном для активности. Даже у тех, кто обычно много двигается, пропадают регулярные тренировки и желание хоть что-то делать. При этом звезды все чаще показывают другой подход: не спорт ради результата, а движение как часть повседневной жизни. В этой статье — три привычки, которые помогают не выпадать из движения зимой и работают именно за счет простоты и регулярности.

Привычка двигаться каждый день

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Соцсети

Ирину Шейк зимой чаще видят на длинных пеших маршрутах, чем в спортзале: прогулки по городу, походы по делам, движение в обычной одежде. Такой формат дает стабильную нагрузку даже в загруженные периоды, когда на полноценный спорт просто не остается времени.

По расходу энергии это вполне рабочий вариант. Активная ходьба тратит в среднем 180−250 ккал в час, а при быстром темпе — до 300 ккал. В работу включаются ягодицы, бедра, икры, мышцы корпуса, а также улучшается кровообращение и лимфоток — именно то, что зимой страдает сильнее всего.

Упростить такую активность можно, если разбивать движение на короткие отрезки: 10−15 минут утром, днем и вечером. Усложнить — за счет темпа, подъема в горку, отказа от лифта или добавления утяжеленного рюкзака. В итоге движение не воспринимается как тренировка, но тело продолжает регулярно получать нагрузку даже в конце года.

Короткие тренировки вместо длинных занятий

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Соцсети

Даже зимой Дженнифер Лопес не выпадает из активностей, но делает ставку не на длинные тренировки, а на короткие форматы по 10−20 минут. В ее соцсетях регулярно мелькают домашние силовые с собственным весом, быстрые круговые комплексы и утренние мини-сессии без сложного оборудования.

На таких тренировках организм расходует 120−250 ккал за 15−20 минут, в зависимости от темпа и интенсивности. Основная нагрузка приходится на ноги, ягодицы, корпус и плечевой пояс — именно те зоны, которые быстрее всего «выключаются» при сидячем режиме. За счет коротких пауз пульс держится выше обычного, поэтому эффект сравним с более долгими, но растянутыми занятиями.

Упростить формат можно, сократив количество упражнений до 3−4 базовых движений: приседания, отжимания от опоры, планка, ягодичный мост. Усложнить — за счет ускорения темпа, добавления выпрыгиваний или работы без пауз. Такой подход помогает сохранить регулярность даже в декабре, когда на спорт сложно выделить время.

Активность как часть отдыха, а не обязанность

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Соцсети

Зимой Марго Робби выбирает активный отдых вместо классических тренировок: катание на коньках, прогулки на природе, поездки для катания на лыжах или сноуборде. Это тот формат движения, который не требует отдельной мотивации и легко вписывается в выходные или отпуск.

По нагрузке это полноценная нагрузка. Во время катания на коньках вы тратите около 350−450 ккал в час, лыжах — до 500−600 ккал, при этом активно работают ноги, ягодицы, корпус и мышцы для стабилизации. Дополнительный плюс — смена обстановки и свежий воздух, которые зимой сильно влияют на общее самочувствие.

Упростить такой формат можно, если вместо него выбрать обычную зимнюю прогулку с активным темпом или катанием по 20−30 минут. Усложнить — увеличив продолжительность или скорость. Важный плюс в том, что это воспринимается как отдых, а не обязанность, поэтому движение не выпадает даже в самый загруженный сезон.