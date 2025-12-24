Ирина Шейк, Лопес и Марго Робби: как они поддерживают форму зимой без спорта

Холод, короткий световой день и усталость делают зиму самым сложным сезоном для активности. Даже у тех, кто обычно много двигается, пропадают регулярные тренировки и желание хоть что-то делать. При этом звезды все чаще показывают другой подход: не спорт ради результата, а движение как часть повседневной жизни. В этой статье — три привычки, которые помогают не выпадать из движения зимой и работают именно за счет простоты и регулярности.