Что пришлось пережить Тайсону, Месси и другим чемпионам ради успеха

Истории этих знаменитых чемпионов стирают с понятия «слава» весь глянец и блеск. Их честность показывает нам, что настоящая сила — не в умении побеждать любой ценой, а в том, чтобы, заплатив даже высокую цену, остаться человеком. И в том, чтобы иметь мужество рассказать об этом. Возможно, именно это понимание, а не сами золотые медали, и делает их в наших глазах и в сердцах миллионов по-настоящему великими.