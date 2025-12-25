Почему спортсмены не худеют именно к Новому году — и всегда остаются в форме

Мы все хоть раз мечтали влезть в то самое платье за неделю до новогодней ночи или сбросить пару килограммов «к отпуску». Но профессиональные атлеты знают: настоящее тело не создается «на скорую руку». Оно формируется в режиме, а не в спешке. И если вы думаете, что звезды спорта сжигают калории к 31 декабря — вы ошибаетесь. Их подход принципиально иной: стабильность, восстановление, долгосрочная стратегия. Ни один титулованный спортсмен не рискует здоровьем ради временного отражения в зеркале. И вот почему.