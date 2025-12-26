Тяжелые травмы и диагнозы: 3 чемпиона, которые рано завершили карьеру

После обследований врачи выявили проблемы с сердцем, оказалось, что на поле у него случился сердечный приступ, поэтому они категорически запретили футболисту продолжать карьеру. Ему было всего 23 года, и вопрос возвращения даже не обсуждался — риск для жизни оказался слишком высоким. В 2010 году футболист официально объявил о завершении карьеры, так и не сыграв больше ни одного матча на высоком уровне.