Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжелые травмы и диагнозы: 3 чемпиона, которые рано завершили карьеру

Казалось, у них впереди еще годы побед, титулов и больших контрактов. Но карьера этих чемпионов оборвалась резко и намного раньше, чем кто-либо ожидал.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Павел Буре, который рано завершил карьеру из-за травмы
Звезды спорта иногда внезапно завершают карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем.Источник: Соцсети

Внезапные уходы из большого спорта всегда воспринимаются как шок — особенно когда речь идет о звездах на пике формы и популярности. Болельщикам трудно принять, что даже чемпионы не застрахованы от жесткого финала: травмы, проблемы со здоровьем и тяжелые диагнозы не делают скидок на статус и регалии. В этой статье — истории трех известных спортсменов, чья спортивная жизнь закончилась неожиданно рано и изменила все.

Евгений Плющенко — карьера, испорченная травмами

Евгений Плющенко
Евгений ПлющенкоИсточник: Соцсети

К 26 годам Евгений Плющенко уже был олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и главным лицом мужского фигурного катания в России. За этим статусом стояла другая реальность: хронические проблемы со спиной, несколько сложных операций и постоянные боли, с которыми он выходил на лед. Врачи предупреждали, что дальнейшие нагрузки могут привести к серьезным осложнениям.

В 2006 году Плющенко перенес операции на позвоночнике, при этом восстановление шло тяжелее, чем ожидалось. Несмотря на попытки вернуться и участие в показательных выступлениях, стало понятно, что полноценно продолжать спортивную карьеру он больше не может. Решение о завершении выступлений на профессиональном уровне было принято фактически по медицинским показаниям.

Уход Плющенко стал неожиданным именно из-за контраста между титулами и возрастом. Он завершил карьеру не потому, что исчерпал себя как спортсмен, а потому, что физически не мог продолжать выступать без угрозы здоровью.

Рубен де ла Ред — сердечный приступ прямо на поле

Рубен де ла Ред
Рубен де ла РедИсточник: Соцсети

В 2008 году Рубен де ла Ред считался одним из самых перспективных полузащитников Испании и основным игроком мадридского «Реала». Во время матча Кубка Испании против «Реал Унион» он внезапно потерял сознание прямо на поле и был срочно госпитализирован. Эпизод попал в прямые трансляции и стал шоком как для болельщиков, так и для команды.

После обследований врачи выявили проблемы с сердцем, оказалось, что на поле у него случился сердечный приступ, поэтому они категорически запретили футболисту продолжать карьеру. Ему было всего 23 года, и вопрос возвращения даже не обсуждался — риск для жизни оказался слишком высоким. В 2010 году футболист официально объявил о завершении карьеры, так и не сыграв больше ни одного матча на высоком уровне.

Этот уход стал одним из самых жестоких примеров того, как спорт может закончиться в один момент. Де ла Ред ушел не из-за формы или конкуренции, а потому что продолжение карьеры могло стоить ему жизни.

Павел Буре — «Русская ракета», остановленная травмой

Павел Буре
Павел Буре Источник: Соцсети

К началу 2000-х Павел Буре был одной из главных звезд НХЛ и самым узнаваемым российским хоккеистом за океаном. Его скорость и результативность сделали прозвище «Русская ракета» не метафорой, а фактом: в сезоне 1999/2000 он забросил 58 шайб и боролся за звание лучшего снайпера лиги. При этом почти вся вторая половина его карьеры проходила на фоне хронических проблем с коленом.

Буре перенес несколько операций, пропускал сезоны и возвращался через боль, но травма оказалась необратимой. В 2003 году он официально объявил о завершении карьеры — в 31 год, когда по меркам НХЛ нападающие его уровня обычно еще играют на высоком уровне. Попытки восстановиться и вернуться результата не дали: нагрузки снова приводили к обострениям.