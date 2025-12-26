Тяжелые травмы и диагнозы: 3 чемпиона, которые рано завершили карьеру

Внезапные уходы из большого спорта всегда воспринимаются как шок — особенно когда речь идет о звездах на пике формы и популярности. Болельщикам трудно принять, что даже чемпионы не застрахованы от жесткого финала: травмы, проблемы со здоровьем и тяжелые диагнозы не делают скидок на статус и регалии. В этой статье — истории трех известных спортсменов, чья спортивная жизнь закончилась неожиданно рано и изменила все.
Евгений Плющенко — карьера, испорченная травмами
К 26 годам Евгений Плющенко уже был олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и главным лицом мужского фигурного катания в России. За этим статусом стояла другая реальность: хронические проблемы со спиной, несколько сложных операций и постоянные боли, с которыми он выходил на лед. Врачи предупреждали, что дальнейшие нагрузки могут привести к серьезным осложнениям.
В 2006 году Плющенко перенес операции на позвоночнике, при этом восстановление шло тяжелее, чем ожидалось. Несмотря на попытки вернуться и участие в показательных выступлениях, стало понятно, что полноценно продолжать спортивную карьеру он больше не может. Решение о завершении выступлений на профессиональном уровне было принято фактически по медицинским показаниям.
Уход Плющенко стал неожиданным именно из-за контраста между титулами и возрастом. Он завершил карьеру не потому, что исчерпал себя как спортсмен, а потому, что физически не мог продолжать выступать без угрозы здоровью.
Рубен де ла Ред — сердечный приступ прямо на поле
В 2008 году Рубен де ла Ред считался одним из самых перспективных полузащитников Испании и основным игроком мадридского «Реала». Во время матча Кубка Испании против «Реал Унион» он внезапно потерял сознание прямо на поле и был срочно госпитализирован. Эпизод попал в прямые трансляции и стал шоком как для болельщиков, так и для команды.
После обследований врачи выявили проблемы с сердцем, оказалось, что на поле у него случился сердечный приступ, поэтому они категорически запретили футболисту продолжать карьеру. Ему было всего 23 года, и вопрос возвращения даже не обсуждался — риск для жизни оказался слишком высоким. В 2010 году футболист официально объявил о завершении карьеры, так и не сыграв больше ни одного матча на высоком уровне.
Этот уход стал одним из самых жестоких примеров того, как спорт может закончиться в один момент. Де ла Ред ушел не из-за формы или конкуренции, а потому что продолжение карьеры могло стоить ему жизни.
Павел Буре — «Русская ракета», остановленная травмой
К началу 2000-х Павел Буре был одной из главных звезд НХЛ и самым узнаваемым российским хоккеистом за океаном. Его скорость и результативность сделали прозвище «Русская ракета» не метафорой, а фактом: в сезоне 1999/2000 он забросил 58 шайб и боролся за звание лучшего снайпера лиги. При этом почти вся вторая половина его карьеры проходила на фоне хронических проблем с коленом.
Буре перенес несколько операций, пропускал сезоны и возвращался через боль, но травма оказалась необратимой. В 2003 году он официально объявил о завершении карьеры — в 31 год, когда по меркам НХЛ нападающие его уровня обычно еще играют на высоком уровне. Попытки восстановиться и вернуться результата не дали: нагрузки снова приводили к обострениям.