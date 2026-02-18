День в истории: 18 февраля 1978 года прошел первый в истории триатлон Ironman

Этот старт заложил основу для создания Всемирной корпорации триатлона (WTC): в 1979-м участников было уже 50, а в 1983-м — тысяча. В 1981 году маршрут перенесли на Большой остров в Кону, где с 1982-го в октябре проходит чемпионат мира Ironman. Дистанция Ironman (плавание 3,86 км, велосипед 180 км, марафон 42 км) с лимитом 17 часов остается самым сложным однодневным вызовом: элитные спортсмены проходя все дистанции за 8 часов, а финишерам присваивают звание «Железного человека». Первый Ironman вдохновил миллионы и превратился в глобальную серию гонок по всему миру.