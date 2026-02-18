День в истории: 18 февраля 1978 года прошел первый в истории триатлон Ironman

Идея родилась у Джона Коллинза, коммандера ВМС США, и его жены Джуди на банкете после забега в 1977 году: они решили выяснить, кто выносливее — пловцы, велосипедисты или бегуны. Гонка объединила этапы Waikiki Roughwater Swim (3,86 км плавания), Around-Oahu Bike Race (180 км на велосипеде) и Oahu Marathon (42,2 км бега) — всего 226 км без перерывов.
Стартовали 15 смельчаков, финишировали 12. Первым «Железным человеком» стал Гордон Халлер с результатом 11 часов 46 минут 58 секунд — он проплыл за 1:56:05, проехал велосипедом 6:47:25 и пробежал марафон за 2:59:28. Перед стартом Коллинз произнес знаменитую фразу: «Проплыви 2,4 мили, проедь 112 миль, пробеги 26,2 мили — и гордись этим всю жизнь!».
Этот старт заложил основу для создания Всемирной корпорации триатлона (WTC): в 1979-м участников было уже 50, а в 1983-м — тысяча. В 1981 году маршрут перенесли на Большой остров в Кону, где с 1982-го в октябре проходит чемпионат мира Ironman. Дистанция Ironman (плавание 3,86 км, велосипед 180 км, марафон 42 км) с лимитом 17 часов остается самым сложным однодневным вызовом: элитные спортсмены проходя все дистанции за 8 часов, а финишерам присваивают звание «Железного человека». Первый Ironman вдохновил миллионы и превратился в глобальную серию гонок по всему миру.