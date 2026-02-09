Дыхание по квадрату: как работает техника при тревоге и стрессе

Тут нет строгих рекомендаций. Можно выполнять упражнение утром, еще лежа в кровати, или в любой момент, когда нужно снизить напряжение. Дыхание по квадрату хорошо работает как профилактика: перед экзаменом, важной встречей или публичным выступлением. Если же вы уже испытываете тревогу или паническую атаку, то в этом случае тем более стоит сконцентрироваться на вдохе, выдохе и паузе между ними.