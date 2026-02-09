Ричмонд
Дыхание по квадрату: как работает техника при тревоге и стрессе

Корни этой техники — в практиках йоги, но сегодня дыхание по квадрату используют спортсмены, военные и врачи, чтобы снизить стресс и вернуть контроль над дыханием.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка дышит по квадрату
Дыхание по квадрату помогает быстро снять стресс, успокоиться и восстановить концентрациюИсточник: Freepik

Дыхание по квадрату — одна из набирающих популярность дыхательных практик. В этой статье мы расскажем, как концентрация на вдохах, выдохах и задержках дыхания помогает снизить давление и пульс, уменьшить стресс при тревожности и панической атаке.

Коротко о главном:

  • дыхание по квадрату — техника с равными фазами вдоха, выдоха и задержек;
  • замедляет дыхание и помогает стабилизировать пульс и давление;
  • снижает уровень тревоги и облегчает состояние при панической атаке;
  • подходит для самостоятельной практики в любом месте.

Техника дыхания по квадрату: суть и польза метода

Суть дыхания по квадрату проста. Это практика, где все делается на счет 4, 5 или 8. То есть, например, 4 секунды длится вдох, на 4 секунды задерживается дыхание, затем 4 секунды длится выдох и снова на 4 секунды задерживается дыхание.

Можно представить себе квадрат, четыре стороны которого соответствуют четырем фазам дыхания.

За счет удлинения дыхательного цикла в крови временно повышается уровень углекислого газа. Это естественный сигнал для нервной системы замедлиться: пульс снижается, дыхание становится ровнее, уменьшаются симптомы паники — в том числе чувство онемения в руках.

Как правильно дышать по квадрату

Девушка дышит по квадрату особым методом
Представьте, что вы рисуете стороны квадрата своим дыханиемИсточник: Freepik

Исходная позиция: сидя, колени под углом 90 градусов, опереться спиной на опору, чтобы расслабиться.

1. Делаем вдох через нос, считая до четырех.

2. Задерживаем дыхание, и так же считаем до четырех.

3. Выдыхаем через рот, считая до четырех.

4. Снова задерживаем дыхание, считая до четырех.

Постепенно можно увеличивать интервалы при вдохе-выдохе и задержке дыхания — до 5, 8 или 16. Увеличивать длительность фаз стоит постепенно и только если дыхание остается свободным, без напряжения и головокружения.

Противопоказания для дыхания по квадрату:

  • недавний инфаркт или инсульт;
  • острые инфекционные заболевания и повышенная температура;
  • выраженное головокружение;
  • боль в груди, перебои в работе сердца;
  • любое состояние, при котором задержка дыхания вызывает дискомфорт.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при первом знакомстве с техникой.

Кто придумал дыхание по квадрату?

Когда и кто догадался дышать по такой методике, неизвестно, но в йоге давно уже известен «квадрат пранаямы». Такая дыхательная практика считается в Индии классической. В наше время на нее обратили внимание американские военные и включили такую гимнастику в программу подготовки «морских котиков».

Сколько и как часто нужно дышать по квадрату?

Девушка дышит по квадрату лежа
Ограничений по количеству подходов нет, но важно ориентироваться на самочувствие и не доводить практику до дискомфортаИсточник: Freepik

Эксперты рекомендуют дышать по квадрату минимум пять минут в день: за это время дыхательный ритм выравнивается, а уровень напряжения заметно снижается. При регулярной практике эффект становится устойчивым. Марк Дивайн советует уделять упражнению 10−20 минут в день.

Когда делать дыхание по квадрату?

Тут нет строгих рекомендаций. Можно выполнять упражнение утром, еще лежа в кровати, или в любой момент, когда нужно снизить напряжение. Дыхание по квадрату хорошо работает как профилактика: перед экзаменом, важной встречей или публичным выступлением. Если же вы уже испытываете тревогу или паническую атаку, то в этом случае тем более стоит сконцентрироваться на вдохе, выдохе и паузе между ними.