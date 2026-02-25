Ричмонд
Бакасана: техника выполнения и частые ошибки новичков

Со стороны эта стойка выглядит сложной и «не для всех». Но чаще всего трудность связана не с силой, а с правильной техникой.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина в бакасане
Бакасана учит распределять вес тела, укрепляет плечевой пояс и развивает концентрациюИсточник: Freepik

Бакасана — баланс на руках с опорой коленей на плечи и переносом веса вперед. Для освоения важны техника, подготовка кистей и постепенные попытки. Ниже — разбор техники, подготовки и безопасных упрощений для первых попыток.

Кратко по сути:

  • Бакасана — это баланс на руках, требующий точного переноса веса.
  • Работают плечи, кисти и мышцы корпуса.
  • Осваивают постепенно, без попыток «на максимум».
  • После еды выдерживают паузу два-три часа.
  • При боли в суставах опору на руки временно отменяют.

Что такое бакасана в йоге

Бакасана — баланс на руках, который выполняют в рамках практики йоги. Йога включает не только физические упражнения, но и философские и медитативные элементы. В фитнес-формате обычно используют именно физическую часть — асаны.

С точки зрения анатомии это опора на ладони с переносом веса вперед и отрывом стоп от пола. Поза требует концентрации, координации и контроля корпуса.

Иногда йоге приписывают дополнительные «энергетические» эффекты, однако с физиологической точки зрения бакасана — это прежде всего нагрузка на мышцы и суставы.

Название переводится с санскрита как «журавль». В современной практике позу часто называют «вороной», хотя в разных школах техника может немного отличаться.

Польза позы бакасана

Мужчина выполняет бакасану для пользы организма
Удержание баланса требует глубокого включения мышц пресса и спины, что улучшает осанку и стабилизирует позвоночникИсточник: Unsplash

Эту асану включают в практику не ради эффекта «красиво стоит», а ради конкретных навыков.

Бакасана помогает:

  • укрепить кисти и плечевой пояс;
  • включить мышцы корпуса;
  • развить чувство равновесия;
  • научиться переносить вес тела вперед;
  • повысить уверенность в балансах.

В позе активно работают мышцы плечевого пояса и центр тела. Особенно включаются прямая и поперечная мышцы живота, а также мышцы, разгибающие позвоночник, которые помогают удерживать корпус в компактном положении.

Польза появляется при регулярной и аккуратной практике. Но практику стоит воспринимать трезво: асаны не лечат заболевания и не заменяют медицинскую помощь.

Как делать бакасану: техника выполнения

Женщина разогревается, чтобы выполнить бакасану правильно
Планка и разогрев мышц помогут выполнить бакасану правильноИсточник: Freepik

Перед попытками стоит разогреть кисти и плечи. Достаточно трех-пяти минут: круговые движения, легкие отжимания от стены.

Далее — пошаговая техника.

1. Сядьте в низкий присед, стопы на полу, колени шире корпуса.

2. Поставьте ладони на ширине плеч, пальцы широко разведите.

3. Слегка согните локти и поставьте колени выше к плечам.

4. Перенесите корпус вперед, чтобы плечи вышли за линию кистей.

5. Поочередно разгрузите стопы и попробуйте оторвать их от пола.

6. Подтяните пятки к тазу и удерживайте положение две-пять секунд.

Если ноги не поднимаются, скорее всего корпус не уходит достаточно вперед. Попробуйте несколько раз перенести вес вперед без отрыва стоп.

Подводящие упражнения

Если поза не получается с первого раза, полезно укрепить корпус и подготовить плечи.

  • Планка: удержание 20−40 секунд помогает развить контроль корпуса и силу плеч.
  • Собака мордой вниз: улучшает подвижность плеч и разгружает спину после попыток баланса.
  • Перенос веса в приседе с опорой на ладони без отрыва ног.

Упрощения для начинающих

Чтобы убрать страх падения и понять механику:

  • положите под голову подушку;
  • поставьте стопы на блок или книгу, чтобы легче было перенести вес;
  • делайте короткие попытки по две-три секунды.

Цель — стабильность, а не длительное удержание.

Противопоказания к выполнению бакасаны

Поза дает заметную нагрузку на кисти и плечи. Поэтому ее не выполняют при:

  • травмах и воспалении запястий;
  • выраженной боли в плечах;
  • обострении проблем с позвоночником;
  • состояниях, при которых запрещены опоры на руки.

При хронических заболеваниях суставов или после операций лучше обсудить практику с врачом или инструктором.

Если во время выполнения возникает острая боль, упражнение прекращают.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на частые вопросы новичков.

Сколько держать позу?

Начинают с 2−5 секунд и нескольких повторений. Качество важнее длительности.

Почему болят запястья?

Часто вес уходит на основание ладони. Нужно активнее включать пальцы и сократить время удержания. При боли практику временно прекращают.

Можно ли выполнять после еды?

Полный желудок мешает переносить вес вперед. Лучше делать через два-три часа после плотного приема пищи.

Список источников

1. Cramer H., Krucoff C., Dobos G. Adverse Events Associated with Yoga: A Systematic Review of Published Case Reports and Case Series. PLoS ONE. 2013.

2. Crane Pose (Bakasana). Сайт Yoga Journal. 2025.