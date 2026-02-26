Ирина Винер и другие: чемпионки, для которых развод стал самым тяжелым испытанием

Даже в мире большого спорта, где многое строится на дисциплине и контроле, личные кризисы могут оказаться неожиданными и болезненными. Разводы спортсменок часто совпадают с переменами в карьере, обсуждениями в СМИ и необходимостью заново выстраивать привычную жизнь. Каждая из героинь прошла этот этап по-своему — через скандалы, эмоциональные решения или внутреннюю перестройку. Далее — три истории чемпионок, для которых расставание стало серьезным испытанием.
Катерина Кейру — развод во время беременности
Российская баскетболистка, экс-игрок сборной России Катерина Кейру и футболист Иван Новосельцев долго считались одной из самых романтичных пар российского спорта. В 2015 году защитник «Ростова» сделал предложение прямо на поле после матча, ролик быстро разошелся в сети, а уже осенью пара поженилась. Кейру вскоре завершила карьеру и сосредоточилась на семье, поэтому новости о проблемах в браке стали неожиданностью.
Все изменилось в 2019 году, когда спортсменка объявила о беременности и одновременно сообщила о расставании. Позже Кейру рассказывала, что Новосельцев снял деньги с общих счетов, а совместно нажитую недвижимость переоформил на свою мать, после чего перестал выходить на связь. История быстро получила огласку благодаря ее интервью и участию в телепрограммах, где она подробно описывала происходящее.
В августе 2019 года Кейру родила сына Теодора и начала судебные разбирательства о разделе имущества и алиментах. Слушания затягивались, а размер выплат стал предметом обсуждений, из-за чего спортсменка даже обращалась к президенту с просьбой ускорить процесс. В итоге Новосельцев признал отцовство, суд обязал его выплачивать часть доходов на содержание ребенка.
Развод совпал для Кейру с беременностью, материнством и скандалом, что сделало эту историю одной из самых обсуждаемых в российском спорте. Позже спортсменка смогла выстроить новую жизнь и в 2024 году вышла замуж за актера Алексея Гаврилова.
Ирина Винер — развод после 30 лет брака
Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике и одна из самых влиятельных фигур в мировом спорте, прожила с Алишером Усмановым более 30 лет в браке и свыше 40 лет вместе. Именно поэтому новости о разводе летом 2022 года стали неожиданными. Расставание прошло через ЗАГС, без судебных споров и громких разбирательств.
Интерес к ситуации усилили слухи о возможных формальных причинах развода, связанных с санкциями против Усманова. Однако Винер опровергала подобные версии, подчеркивая, что решение было личным и окончательным. В интервью она говорила, что не хочет обсуждать детали прошлого и предпочитает сохранить уважение к бывшему супругу, назвав расставание «перевернутой страницей».
Линдси Вонн — развод с тренером и перестройка карьеры
Американская горнолыжница Линдси Вонн вышла замуж за спортсмена и тренера Томаса Вонна в 2007 году, и их союз долго воспринимался как удачное сочетание личных и профессиональных отношений. Томас не только был супругом, но и входил в тренировочную команду чемпионки, сопровождая ее на соревнованиях и участвуя в подготовке. Поэтому новость о расставании в 2011 году оказалась для поклонников неожиданной.
Развод был инициирован самой Вонн и официально завершился в январе 2013 года. Спортсменка объясняла решение личными разногласиями и просила уважать ее приватность, называя этот период очень сложным. Помимо эмоциональной стороны, расставание означало и изменения в спортивной системе, так как ей пришлось перестраивать работу команды и привычный тренировочный процесс.
Несмотря на трудный этап, Вонн продолжила выступать на высоком уровне и сохранила фамилию мужа. Позже она признавалась, что пережитый этап стал серьезным личным испытанием, но помог ей стать еще сильнее.