Ирина Винер и другие: чемпионки, для которых развод стал самым тяжелым испытанием

Американская горнолыжница Линдси Вонн вышла замуж за спортсмена и тренера Томаса Вонна в 2007 году, и их союз долго воспринимался как удачное сочетание личных и профессиональных отношений. Томас не только был супругом, но и входил в тренировочную команду чемпионки, сопровождая ее на соревнованиях и участвуя в подготовке. Поэтому новость о расставании в 2011 году оказалась для поклонников неожиданной.