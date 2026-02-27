Поза лотоса: техника, подготовка и частые ошибки

Исторически падмасана относится не к спортивным упражнениям, а к медитативным положениям в индийской религиозно-философской традиции. В классических текстах ее описывают как устойчивую позу для концентрации и дыхательных практик. В традиционной культуре она использовалась в рамках духовной дисциплины. В современной спортивной среде поза лотоса чаще рассматривается как способ устойчиво сидеть с ровной спиной и концентрированным вниманием, без обязательного включения религиозных убеждений.