Гипоксическая тренировка: когда нехватка кислорода идет на пользу

Гипоксическая тренировка — это формат нагрузки при пониженном содержании кислорода во вдыхаемом воздухе. Организм адаптируется к таким условиям, что может повысить перенос кислорода и выносливость. Ниже разберем, какие бывают виды, в чем польза и как проводить такие тренировки безопасно.