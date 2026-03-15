Джокович, Тайгер Вудс и другие атлеты, которых возненавидели фанаты

Овации и обожание — лишь одна сторона спортивной жизни. Оборотная выглядит иначе, ведь болельщики умеют не только любить, но и ненавидеть. Иногда — заслуженно, иногда — просто потому что такова природа толпы. Мы собрали четыре истории атлетов, которые в разное время становились главными мишенями для хейта.
Шарлотта Дюжарден: превратилась в позор конного спорта
Трехкратная олимпийская чемпионка по выездке Шарлотта Дюжарден долгие годы была лицом британского конного спорта. Ее обожали, на нее равнялись, ее победы становились национальной гордостью. Но в 2024 году все рухнуло.
В Сети появилось видео, на котором Дюжарден во время тренировки многократно хлещет лошадь. Скандал разразился мгновенно. Спортсменку отстранили от Олимпиады в Париже и дисквалифицировали на год. Но фанаты все равно не простили такой выходки. Бывшую героиню поливали грязью, требовали пожизненного отстранения, называли живодеркой.
Дюжарден вернулась на соревнования лишь через год, летом 2025-го. Но в феврале 2026-го разразился новый скандал: активисты опубликовали видео с турнира в Амстердаме, где Дюжарден использует шпоры и держит лошадь на жестком поводу. Хейт в адрес нее вспыхнул с новой силой. Эксперты назвали это поведенческим конфликтом для животного. А ветеринарный врач вообще сравнила происходящее с попыткой ехать на машине, одновременно нажимая газ и тормоз.
Новак Джокович: был освистан целым стадионом
Сербский теннисист Новак Джокович уже привык к противостоянию. За свою карьеру он слышал свист на многих кортах мира. Но инцидент на Australian Open 2025 стал точкой невозврата в отношениях с публикой.
В полуфинале против Александра Зверева серб травмировал сухожилие. Встреча была напряженной, но после проигранного тай-брейка Джокович неожиданно подошел к сопернику, пожал руку и снялся с турнира. Зрители, заполнившие трибуны Rod Laver Arena, не поверили своим глазам и были ошарашены поведением теннисиста. Стадион проводил его громким свистом.
Причина такой жестокости крылась в годами копившемся недоверии. Тони Надаль, многолетний наставник Рафаэля Надаля, объяснил: на протяжении многих лет вокруг Джоковича существовало недоверие из-за его гримас и театральности, которые заставляли сомневаться в истинной степени травм. Репутация симулянта преследовала теннисиста годами. А когда он не смог доиграть матч, стадион и вовсе перестал верить в честность спортсмена.
Карсон Бек: стал первым в истории, кого освистали на драфте
Карсон Бек — квотербек, карьера и потенциал которого привлекли внимание для драфта в Национальную футбольную лигу (NFL) еще в студенческом футболе. Но успех и слава оказались недолгими. В феврале 2026 года на драфт-комбайне в Индианаполисе 23-летнего Бека освистали болельщики. По данным СМИ, он стал первым игроком в истории, удостоившимся такого открытого проявления неприязни. Причина, скорее всего, крылась не в его игре — Бек неплохо прошел программу, получив от скаутов оценку B+. Все дело в старых обидах.
Несколькими месяцами ранее его команда, Miami Hurricanes, проиграла Indiana Hoosiers в национальном чемпионате. Бек тогда отказался пожать руку сопернику — квотербеку Фернандо Мендосе. Болельщики Индианы запомнили это. И когда Бек появился на табло Lucas Oil Stadium, расположенного в домашнем штате Хузерс, стадион взорвался свистом. Сам спортсмен отреагировал на это весьма философски — он просто улыбнулся в ответ на негодование трибун.
Тайгер Вудс: разочаровал миллионы болельщиков
Американский гольфист Тайгер Вудс был больше чем спортсменом. Он был брендом, примером для подражания, лицом гольфа для миллионов людей по всему миру. Его скандал 2009 года стал ударом не только для него самого, но и для всех, кто в него верил.
Когда всплыли подробности многочисленных внебрачных связей гольфиста, публика отвернулась от него почти мгновенно. Вудс потерял многомиллионные спонсорские контракты — от него отказались Accenture, AT&T, Gatorade и другие гиганты. Репутация, строившаяся годами, рухнула за несколько дней.
Фанаты чувствовали себя преданными. Они полюбили не только спортивные достижения, но и образ идеального семьянина, трудяги, человека, который всего добился сам. Иллюзия разбилась, и гнев был страшным. Вудс ушел из спорта на неопределенный срок, проходил реабилитацию и пытался спасти свой брак. Хотя позже он вернулся и даже выигрывал Мастерс в 2019 году, та старая любовь миллионов болельщиков, безоговорочная и наивная, бесследно исчезла.
Мир большого спорта не терпит черно-белых красок. Даже те, кого сегодня поливают грязью, когда-то тоже были кумирами. А болельщики, умеющие ненавидеть, также умеют и прощать. Цена публичности всегда высокая, и вопрос только в том, готовы ли сами атлеты ее платить.