Спорт меняет восприятие: уже 41% россиян считают, что общество хорошо относится к людям с инвалидностью

Спорт влияет на мужчин и женщин с инвалидностью по-разному. Принадлежность к спортивному сообществу улучшает восприятие физических способностей женщин, но для женщин с ПОДА этот эффект в два раза сильнее, чем для женщин без инвалидности. Эффект перекатегоризации («из инвалида в спортсмена») для мужчин не работает. Это подтверждают цифры: женщины-спортсменки с ПОДА вызывают больше эмпатии. Дружить с ними готовы 53% опрошенных. В отношении мужчин-спортсменов с ПОДА этот показатель ниже: дружбу готовы предложить лишь 47% респондентов, тогда как среди мужчин в целом (без привязки к спорту) доля готовых к дружбе составляет 54%. Это отражает более жесткие и устойчивые представления о мужской норме и физической силе. Если для женщин с инвалидностью занятие спортом чаще повышает принятие, то для мужчин с инвалидностью это создает двойственную ситуацию: без спорта они сталкиваются с инфантилизацией и опекой, а с ним — с ослаблением эмпатии и ростом социальной дистанции.