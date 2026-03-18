Спорт меняет восприятие: уже 41% россиян считают, что общество хорошо относится к людям с инвалидностью

Благотворительные фонды «Точка опоры» и «Пари и побеждай» совместно с проектом «Если быть точным» изучили общественное восприятие людей с инвалидностью. Аналитики провели онлайн-опрос жителей России в возрасте от 18 до 60 лет, контент-анализ российских СМИ, а также глубинные интервью со спортсменами с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В опросе приняли участие жители разных регионов страны: около половины респондентов проживают в крупных городах — 21% в Москве и 30% в городах-миллионниках. Еще 49% опрошенных представляют города с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек.
Как в обществе относятся к людям с инвалидностью
Опрошенные в целом склонны оценивать отношение российского общества к людям с инвалидностью как нейтральное или позитивное: 44% характеризуют его как «нейтральное», а 41% — как «скорее положительное» или «положительное». При этом доля негативных оценок существенно ниже — их суммарно отмечает примерно каждый седьмой респондент (15%). У половины опрошенных в окружении есть знакомые с инвалидностью, еще 6% сами являются людьми с инвалидностью.
При оценке готовности взаимодействовать с инвалидами выяснилось, что чем более близких отношений требует ситуация, тем ниже готовность к принятию. Самое высокое согласие (более 85%) наблюдается в формальных и повседневных сценариях — соседстве и совместной работе. Наибольшее напряжение (около 20%) возникает там, где речь идет о семье, браке и близком родстве.
Спорт меняет восприятие инвалидности, но есть нюансы
С одной стороны, спорт частично снимает стигму: возвращает людям самостоятельность и компетентность в глазах остальных. С другой стороны, спортсмены с инвалидностью часто воспринимаются как исключительные люди, герои, которые подают пример преодоления собственных «недостатков». Это поднимает планку ожиданий и может усиливать давление на «обычных» людей с инвалидностью.
Освещение спорта людей с инвалидностью в СМИ не всегда способствует нейтральному восприятию. О спортсменах с ПОДА пишут заметно позитивнее (73% против 42% у неспортсменов), но позитив часто достигается ценой героизации. Как отмечают аналитики, к спортсмену с инвалидностью другое отношение: больше уважения, но меньше просто человеческой обыденности.
Адаптивный спорт — тоже про битву полов
Спорт влияет на мужчин и женщин с инвалидностью по-разному. Принадлежность к спортивному сообществу улучшает восприятие физических способностей женщин, но для женщин с ПОДА этот эффект в два раза сильнее, чем для женщин без инвалидности. Эффект перекатегоризации («из инвалида в спортсмена») для мужчин не работает. Это подтверждают цифры: женщины-спортсменки с ПОДА вызывают больше эмпатии. Дружить с ними готовы 53% опрошенных. В отношении мужчин-спортсменов с ПОДА этот показатель ниже: дружбу готовы предложить лишь 47% респондентов, тогда как среди мужчин в целом (без привязки к спорту) доля готовых к дружбе составляет 54%. Это отражает более жесткие и устойчивые представления о мужской норме и физической силе. Если для женщин с инвалидностью занятие спортом чаще повышает принятие, то для мужчин с инвалидностью это создает двойственную ситуацию: без спорта они сталкиваются с инфантилизацией и опекой, а с ним — с ослаблением эмпатии и ростом социальной дистанции.
Спорт может помочь «растопить лед»
При первой встрече с человеком с инвалидностью большинство испытывает неловкость. Она возникает из-за дискомфорта при встрече с человеком, чья физическая особенность воспринимается как стигма. Из-за редкого присутствия людей с инвалидностью в массовой культуре и городской жизни у многих просто нет привычной модели взаимодействия с ними. Упоминание спорта заметно меняет динамику первичного контакта. Как только в диалоге появляется тема спорта, у многих людей возникают знакомые ассоциации.