Цена измены: 4 спортсмена, чьи разводы стоили им целого состояния

Тайные романы, громкие разоблачения и разводы с многомиллионными выплатами. Истории о том, как измены спортсменов разрушили их браки и карьеру.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

За образами примерных семьянинов в большом спорте нередко скрываются скандальные истории. Когда измены становятся достоянием публики, они обрастают деталями: любовницы, частные детективы, выплаты за молчание — все это обсуждается толпами фанатов. В итоге рушатся не только отношения, но и репутация спортсмена.

Тайгер Вудс: десятки любовниц и крах репутации

Источник: Соцсети

Брак с Элин Нордегрен казался идеальным: свадьба в 2004 году, двое детей, образ примерного семьянина. Но за этим фасадом постепенно накапливались подозрения — супруга не раз говорила о неверности, но долго не могла это доказать.

Переломный момент произошел в 2009 году, когда в СМИ начали публиковать переписки и свидетельства женщин, утверждавших, что у них были отношения с Вудсом. После этого журналисты и таблоиды стали поочередно раскрывать новые имена: в итоге речь шла как минимум о 18 любовницах за годы брака. Среди них были официантки, модели, танцовщицы и порнозвезда, каждая новая публикация только усиливала скандал и еще больше накаляла отношения внутри семьи.

В 2010 году Нордегрен подала на развод и через суд получила 100 миллионов долларов компенсации, а также недвижимость. Сам Вудс признал проблему и прошел курс лечения от сексозависимости, потерял крупные рекламные контракты и на время исчез из профессионального спорта.

Майкл Джордан: расследование и развод за 168 миллионов

Источник: AP 2024

Хуанита и Майкл Джордан, легенда баскетбола и шестикратный чемпион НБА, поженились в 1989 году и прожили вместе 17 лет. У пары родились трое детей, но отношения с самого начала сопровождались конфликтами — в том числе из-за недоверия со стороны спортсмена.

В 2002 году Хуанита уже подавала на развод, но тогда супруги решили сохранить брак. Окончательно все закончилось в 2006-м, когда стало известно об изменах. По данным СМИ, у Джордана были связи на стороне, но он платил женщинам за молчание. Чтобы получить доказательства, Хуанита наняла 15 частных детективов — в ходе расследования спортсмена обвинили более чем в 160 изменах.

После 17 лет брака последовал развод, также жена получила компенсацию 168 миллионов долларов — на тот момент это был один из самых дорогих разводов в истории спорта.

Майк Тайсон: обвинения и борьба за миллионы

Источник: Соцсети

Брак с Робин Гивенс у бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона продлился всего год — с 1988 по 1989-й. Отношения начались стремительно, но так же быстро перешли в конфликты: ссоры, взаимные обвинения и постоянная ругань обсуждались не только в окружении пары, но и в медиа.

Во время брака звучали обвинения в изменах с обеих сторон. Гивенс говорила об агрессии со стороны Тайсона, сам боксер в ответ обвинял ее в финансовых манипуляциях. В одном из интервью он рассказывал, что обнаружил исчезновение крупных сумм со своих счетов — по его словам, речь шла о 12−14 миллионах долларов, которые оказались на отдельном счете супруги.

История закончилась разводом и громкими разбирательствами. Несмотря на конфликт, Гивенс получила более 10 миллионов долларов, так как брачный договор заключен не был.

Тьерри Анри: измена с визажисткой и развод

Источник: РИА "Новости"

Тьерри Анри, чемпион мира по футболу и один из самых узнаваемых игроков сборной Франции, женился на модели Николь Клэр Мерри в 2003 году. У пары родилась дочь Тиа, сам спортсмен регулярно говорил в интервью о семье и подчеркивал, что дорожит этим браком.

Ситуация изменилась, когда стало известно о его романе с визажисткой Сэди Хьюлит. Информация быстро попала в прессу и спровоцировала скандал: образ идеального семьянина начал рушиться. История активно обсуждалась в медиа, а сама измена стала основной причиной разрыва. Развод затянулся больше чем на год и сопровождался судебными разбирательствами. В итоге Мерри получила 8 миллионов фунтов стерлингов и полную опеку над дочерью.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше