Первый в мире турнир по «пельменному покеру» состоялся в Сочи

В «Казино Сочи» прошёл первый в мире турнир по пельменному покеру. За главный приз — 300 килограммов пельменей — боролись 100 участников. Событие было приурочено к 1 апреля.
На столах вместо фишек использовали настоящие замороженные пельмени, а главный приз выдавался в той же «валюте». Несмотря на необычный формат и нестандартные правила, желающих поучаствовать оказалось много. Как и в классическом покере, участники вносили стартовый взнос, но на этот раз он составлял 1 килограмм пельменей с каждого.
Соревнование длилось пять часов. Из сотни претендентов в финал вышли восемь игроков, которые сражались за 300 килограммов пельменей.
Победителем стал 39-летний житель Сочи Алексей. Он признался, что очень рад победе, но технически не готов хранить такое количество пельменей, поэтому обратился за помощью к организаторам. Выигрыш Алексей планирует разделить с друзьями и устроить большой пельменный праздник.
«Казино Сочи» является домом крупнейшего покерного клуба страны, где регулярно проходят масштабные турниры, включая международные серии. Ранее амбассадором клуба выступал известный комик Гарик Харламов.