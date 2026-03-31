Первый в мире турнир по «пельменному покеру» состоялся в Сочи

Главный приз — 300 кг пельменей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

В «Казино Сочи» прошёл первый в мире турнир по пельменному покеру. За главный приз — 300 килограммов пельменей — боролись 100 участников. Событие было приурочено к 1 апреля.

На столах вместо фишек использовали настоящие замороженные пельмени, а главный приз выдавался в той же «валюте». Несмотря на необычный формат и нестандартные правила, желающих поучаствовать оказалось много. Как и в классическом покере, участники вносили стартовый взнос, но на этот раз он составлял 1 килограмм пельменей с каждого.

Соревнование длилось пять часов. Из сотни претендентов в финал вышли восемь игроков, которые сражались за 300 килограммов пельменей.

Победителем стал 39-летний житель Сочи Алексей. Он признался, что очень рад победе, но технически не готов хранить такое количество пельменей, поэтому обратился за помощью к организаторам. Выигрыш Алексей планирует разделить с друзьями и устроить большой пельменный праздник.

«Казино Сочи» является домом крупнейшего покерного клуба страны, где регулярно проходят масштабные турниры, включая международные серии. Ранее амбассадором клуба выступал известный комик Гарик Харламов.