Даниил Уткин вошел в «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2026»

Журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» представил независимый рейтинг руководителей в сфере спортивного бизнеса и управления проектами «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии — 2026».

В рейтинге были названы сильнейшие профессионалы в 11 категориях. В категории «Предпринимательство в спортивной индустрии» определён топ-10, в остальных — по 9 лучших менеджеров.

Руководитель направления спортивного контента VK Видео Даниил Уткин вошёл в топ-9 в категории «Управление спортивным медиа». В ней отмечают руководителей медиапроектов, которые усиливают влияние своих продуктов на аудиторию и рынок, наращивают охваты и развивают коммерческий потенциал, сохраняя высокий уровень контента. Также среди лауреатов в этой категории: генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко, главный редактор спортивного интернет-портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин и другие руководители из сферы спортивного бизнеса и управления.