День в истории: 29 мая 1953 года Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари первыми в истории взошли на вершину Джомолунгмы

29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей вошли в историю как первые люди, покорившие Эверест, высочайшую вершину планеты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Их восхождение стало кульминацией британской экспедиции, которая шла к вершине после многих лет неудачных попыток и тяжелой работы всей команды.

Маршрут к «крыше мира» пролегал через южное седло, а на решающем участке альпинисты использовали кислородные приборы. Экспедиция включала не только альпинистов, но и десятки шерпов, без которых подъем в экстремальных гималайских условиях был бы невозможен. Именно эта коллективная подготовка сделала возможным исторический успех, который навсегда изменил представление о человеческих возможностях.

Подъем Хиллари и Норгея стал итогом целой эпохи исследований и штурмов Эвереста. До них вершина долго оставалась неприступной, а многочисленные экспедиции возвращались без результата. Потому новость о покорении Эвереста прозвучала как мировой прорыв: люди впервые доказали, что могут подняться на самую высокую точку Земли.

После достижения вершины альпинисты провели там около 15 минут и установили несколько флагов, подчеркивая международный характер этого подвига. Официальное сообщение о восхождении стало известно миру спустя несколько дней, но уже 29 мая 1953 года эта дата закрепилась в истории как день, когда Эверест впервые уступил человеку.