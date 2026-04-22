Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КБЖУ индейки: состав и пищевая ценность

Мясо индейки часто выбирают как более «легкое», но КБЖУ грудки и бедра может сильно отличаться.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Грудка индейки.
Источник: Freepik

КБЖУ индейки — это калорийность и содержание белка и жира на 100 грамм. В среднем значения колеблются от 110 до 250 ккал. Ниже — ориентиры для разных частей и способов приготовления.

Калории, белки, жиры и углеводы в индейке

Показатели усредненные для сырого мяса без добавок.

Грудка индейки, филе (на 100 г):

Калорийность
110–140 ккал
Белки
20–24 г
Жиры
1–4 г
Углеводы
0 г

Самый легкий вариант, почти без жира.

Бедро индейки, филе (на 100 г):

Калорийность160–220 ккал
Белки18–22 г
Жиры8–14 г
Углеводы0 г

Сочнее, но заметно калорийнее.

Индейка с кожей, филе (на 100 г):

Калорийность250–300 ккал
Белки16–20 г
Жиры18–25 г
Углеводы0 г

Кожа резко увеличивает жирность.

Другие части (голень, крылья): калорийность обычно выше, чем у грудки, из-за большего содержания жира.

КБЖУ индейки в зависимости от способа приготовления

Жареная индейка.
В среднем калорийность индейки от 110 до 250 ккал.Источник: Freepik

Способ готовки может менять калорийность почти так же, как и часть мяса.

Вареная индейка: ~110−150 ккал на 100 г, почти не отличается от сырого мяса.

Тушеная индейка: ~120−180 ккал, зависит от масла и соусов.

Жареная индейка: ~150−220 ккал, калорийность выше из-за масла.

Запеченная индейка: ~130−180 ккал, умеренный вариант без лишнего жира.

Витамины и минералы в индейке

Индейка ценится не только за низкую жирность, но и за состав:

  • белок — помогает восстанавливаться после нагрузок и дольше сохраняет сытость;
  • витамины группы B — участвуют в работе нервной системы и обмене энергии;
  • железо — лучше усваивается, чем из растительных продуктов;
  • цинк — важен для иммунитета и восстановления тканей.

У грудки этих нутриентов больше на единицу калорий, чем у более жирных частей.

С чем сочетать индейку при правильном питании

Индейка на разделочной доске.
Индейка ценится не только за низкую жирность, но и за состав.Источник: Freepik

Индейка — это в первую очередь белок. Если есть ее «в одиночку», сытость быстро проходит — не хватает углеводов и клетчатки.

Чтобы блюдо было сбалансированным, хорошо работают сочетания:

  • овощи — добавляют объем, и порция кажется больше без лишних калорий;
  • рис или гречка — дают энергию и делают прием пищи более сытным;
  • цельнозерновые продукты — насыщают дольше, чем белый хлеб и макароны.

Что часто «ломает» пользу блюда:

  • сливочные и жирные соусы — могут удвоить калорийность;
  • жарка на большом количестве масла;
  • большие порции белых макарон или хлеба — быстро дают калории, но не насыщают.