КБЖУ индейки: состав и пищевая ценность

КБЖУ индейки — это калорийность и содержание белка и жира на 100 грамм. В среднем значения колеблются от 110 до 250 ккал. Ниже — ориентиры для разных частей и способов приготовления.
Калории, белки, жиры и углеводы в индейке
Показатели усредненные для сырого мяса без добавок.
Грудка индейки, филе (на 100 г):
|Калорийность
|110–140 ккал
|Белки
|20–24 г
|Жиры
|1–4 г
|Углеводы
|0 г
Самый легкий вариант, почти без жира.
Бедро индейки, филе (на 100 г):
|Калорийность
|160–220 ккал
|Белки
|18–22 г
|Жиры
|8–14 г
|Углеводы
|0 г
Сочнее, но заметно калорийнее.
Индейка с кожей, филе (на 100 г):
|Калорийность
|250–300 ккал
|Белки
|16–20 г
|Жиры
|18–25 г
|Углеводы
|0 г
Кожа резко увеличивает жирность.
Другие части (голень, крылья): калорийность обычно выше, чем у грудки, из-за большего содержания жира.
КБЖУ индейки в зависимости от способа приготовления
Способ готовки может менять калорийность почти так же, как и часть мяса.
Вареная индейка: ~110−150 ккал на 100 г, почти не отличается от сырого мяса.
Тушеная индейка: ~120−180 ккал, зависит от масла и соусов.
Жареная индейка: ~150−220 ккал, калорийность выше из-за масла.
Запеченная индейка: ~130−180 ккал, умеренный вариант без лишнего жира.
Витамины и минералы в индейке
Индейка ценится не только за низкую жирность, но и за состав:
- белок — помогает восстанавливаться после нагрузок и дольше сохраняет сытость;
- витамины группы B — участвуют в работе нервной системы и обмене энергии;
- железо — лучше усваивается, чем из растительных продуктов;
- цинк — важен для иммунитета и восстановления тканей.
У грудки этих нутриентов больше на единицу калорий, чем у более жирных частей.
С чем сочетать индейку при правильном питании
Индейка — это в первую очередь белок. Если есть ее «в одиночку», сытость быстро проходит — не хватает углеводов и клетчатки.
Чтобы блюдо было сбалансированным, хорошо работают сочетания:
- овощи — добавляют объем, и порция кажется больше без лишних калорий;
- рис или гречка — дают энергию и делают прием пищи более сытным;
- цельнозерновые продукты — насыщают дольше, чем белый хлеб и макароны.
Что часто «ломает» пользу блюда:
- сливочные и жирные соусы — могут удвоить калорийность;
- жарка на большом количестве масла;
- большие порции белых макарон или хлеба — быстро дают калории, но не насыщают.