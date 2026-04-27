Пульс при физических нагрузках: как определить норму и избежать вреда для сердца

Частая ошибка новичков — тренироваться в высоком темпе до изнеможения. Контроль пульса при физических нагрузках поможет провести тренировку без вреда.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Девушка замеряет пульс при физических нагрузках
Пульс помогает оценить интенсивность нагрузки, но его значение индивидуально и зависит от ваших целей и уровня подготовкиИсточник: Freepik

Пульс при физических нагрузках позволяет быстро оценить интенсивность тренировки и состояние организма. Не существует одного «правильного» пульса для всех: ориентироваться стоит на диапазоны, цели тренировки и свой уровень подготовки. В статье расскажем о норме пульса на тренировках, как понять, что пульс слишком высокий и как его снизить.

Главное о пульсе при физических нагрузках

На тренировках наше сердце работает интенсивнее и чаще сокращается, чтобы насытить организм кислородом и питательными веществами. Вот главное, что нужно знать:

  • пульс — один из способов понять интенсивность нагрузки наряду с самочувствием и дыханием;
  • для нагрузки есть ориентиры по пульсу — их часто считают по формуле «220 минус возраст», но это примерный расчет;
  • условно выделяют несколько пульсовых зон — от легкой нагрузки до очень интенсивной;
  • понять темп можно и без часов: если во время бега получается говорить, нагрузка умеренная;
  • долго тренироваться почти на максимальном пульсе обычно не нужно;
  • если пульс слишком высокий, во время тренировки стоит снизить темп;
  • со временем регулярные тренировки помогают держать пульс ниже при той же нагрузке.

Норма пульса при физических нагрузках

Чтобы примерно оценить тренировочные зоны, часто используют простую формулу: из 220 вычитают возраст. Например, в 40 лет расчетный максимальный пульс — около 180 ударов в минуту.

Во многих тренировках рабочий пульс часто находится где-то в диапазоне 50−85% от максимума, но конкретные значения зависят от цели занятия и подготовки.

Норма пульса при ходьбе

Девушка замеряет пульс при ходьбе
При ходьбе сердцебиение остается в зоне умеренной интенсивностиИсточник: Freepik

При ходьбе пульс часто находится примерно в диапазоне 50−60% от максимального, но зависит от темпа, возраста, рельефа и тренированности. Это обычно низко- или умеренно-интенсивная зона нагрузки.

Если при спокойной ходьбе пульс кажется непривычно высоким и сопровождается сильной одышкой, слабостью или дискомфортом, стоит оценить нагрузку и при необходимости обсудить это с врачом.

Норма пульса при беге

Для спокойных длительных пробежек часто ориентируются на вторую пульсовую зону — около 60−70% от максимального пульса.

Здесь может пригодиться разговорный тест. Если при беге вы можете спокойно говорить, нагрузка, вероятно, умеренная. Такие тренировки помогают развивать выносливость.

Более интенсивный бег может переводить вас в зону 70−80% от максимального пульса. Говорить уже сложнее, но короткие фразы обычно возможны. Такая работа развивает аэробную выносливость.

Бег на 80−90% от максимального пульса — это чаще интервальная работа. Она может использоваться для развития скорости и мощности, но новичкам не стоит специально строить тренировки вокруг этой зоны.

Зона 90−100% от максимального пульса используется редко и обычно короткими отрезками — например, в соревнованиях или специальных тренировках у подготовленных спортсменов.

Норма пульса при кардиотренировках

При кардиотренировках пульс часто находится в диапазоне 60−80% от максимального значения.

Для новичков и при умеренной нагрузке нередко ориентируются на 60−70% от максимума. На такой интенсивности организм обычно использует относительно больше жиров как топлива, но снижение веса зависит прежде всего от общего энергобаланса, а не только от пульсовой зоны.

Диапазон 70−80% тоже часто используют — он помогает развивать выносливость и повышать аэробную производительность.

Норма пульса при силовых тренировках

Нормальный пульс на силовой тренировке может заметно меняться: в подходе расти, в паузах снижаться — это нормально. Во время тяжелых подходов пульс может заметно повышаться, и сам по себе это не обязательно проблема, если он быстро снижается в отдыхе и нет тревожных симптомов. Если восстановление непривычно долгое, нагрузку стоит снизить.

Максимально допустимый пульс при физических нагрузках

Мужчина замеряет максимальный пульс при физических нагрузках
Максимальный пульс — это предельный уровень интенсивности, который организм способен выдержать лишь короткое времяИсточник: Freepik

Максимальный пульс — это ориентировочный предел интенсивности, которую организм способен кратковременно выдерживать.

Для 20-летнего это условно около 200 ударов в минуту, для 30-летнего — 190, для 40-летнего — 180.

Формула «220 минус возраст» приблизительна. Реальный максимум может отличаться.

Такую интенсивность обычно не используют долго: она создает очень высокую нагрузку на организм и применяется дозированно.

Причины слишком высокого пульса при тренировках

Причин может быть несколько:

  • организм еще не адаптировался к такой нагрузке;
  • накопленная усталость и плохое восстановление;
  • обезвоживание;
  • сбившееся дыхание или слишком высокий темп с самого начала;
  • высокая температура воздуха и влажность;
  • кофеин и другие стимуляторы;
  • простуда или другие состояния, влияющие на самочувствие.

Как снизить пульс при тренировках

Способы снизить пульс во время тренировки и со временем сделать нагрузку комфортнее есть.

Если нужно быстро снизить пульс на пробежке, перейдите на шаг. Главное — не останавливаться резко. Попробуйте замедлиться и выровнять дыхание.

Во время силовой тренировки можно увеличить паузы между подходами и следить за восстановлением.

Снижению пульса при той же нагрузке обычно помогают регулярные умеренные тренировки — сердце со временем эффективнее перекачивает кровь.

Универсального соотношения вроде «80% легких и 20% тяжелых тренировок» для всех нет — объем и интенсивность лучше подбирать под цель и уровень подготовки.

Не менее важны сон, питание и восстановление.

Когда высокий пульс — повод остановиться

Тренировку стоит прекратить и оценить состояние, если высокий пульс сопровождается:

  • болью или давлением в груди;
  • выраженной одышкой;
  • головокружением;
  • предобморочным состоянием;
  • ощущением перебоев в работе сердца.

Если такое повторяется, стоит обсудить это с врачом.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые обычно задают про пульс при физических нагрузках.

Когда при беге стоит снизить темп?

Если пульс долго держится близко к максимальному, такой темп обычно лучше сбавить. Нагрузка такой интенсивности подходит скорее для коротких отрезков, а не длительного бега.

Почему бывает высокий пульс при пробежке в небольшом темпе?

Женщина замеряет пульс при пробежке в небольшом темпе
При неспешном беге высокий пульс у новичков сигнализирует об адаптации организмаИсточник: Freepik.com/CC0

Такое бывает у новичков или после перерыва. Организм еще адаптируется к нагрузке. В таком случае можно снизить темп и постепенно наращивать выносливость.

При каком пульсе сжигается больше жиров?

На умеренной интенсивности организм может использовать относительно больше жиров как топлива, но похудение зависит не от «волшебной зоны», а от общего расхода энергии и питания.

Можно ли доверять показаниям датчиков и часов?

Смарт-часы могут ошибаться, нагрудный датчик обычно точнее. Но ориентироваться стоит и на ощущения.

Любое головокружение, дискомфорт в груди или выраженные проблемы с дыханием — сигнал снизить темп и остановиться при необходимости.

Как быстро должен снижаться пульс после нагрузки

Через одну-две минуты отдыха пульс обычно заметно падает. Если он долго остается почти на пике, нагрузка может быть слишком высокой.